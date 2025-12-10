- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
583
Gewinntrades:
583 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
18.29 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
1 284.38 USD (2 149 114 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
583 (1 284.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 284.38 USD (583)
Sharpe Ratio:
0.89
Trading-Aktivität:
6.48%
Max deposit load:
3.46%
Letzter Trade:
46 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
581 (99.66%)
Short-Positionen:
2 (0.34%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
2.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
45.13%
Jahresprognose:
547.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
16.71% (222.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|DE30
|160
|BTCUSD
|77
|USOIL
|22
|USTEC
|18
|UK100
|7
|US30
|6
|EURUSD
|6
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|743
|DE30
|250
|BTCUSD
|142
|USOIL
|40
|USTEC
|43
|UK100
|24
|US30
|15
|EURUSD
|26
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|695K
|DE30
|20K
|BTCUSD
|1.4M
|USOIL
|3.5K
|USTEC
|31K
|UK100
|3.6K
|US30
|1.4K
|EURUSD
|224
|EURAUD
|78
|GBPAUD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.29 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 583
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 284.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.15 × 188
|
Exness-MT5Real6
|1.41 × 340
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.33 × 375
|
Exness-MT5Real8
|2.46 × 67
|
RoboForex-Pro
|3.86 × 116
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
XMGlobal-MT5
|14.37 × 592
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.80 × 15
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
694%
0
0
USD
USD
816
USD
USD
32
0%
583
100%
6%
n/a
2.20
USD
USD
17%
1:500