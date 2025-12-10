SignauxSections
Henokh Arief

Hen425

Henokh Arief
0 avis
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
640%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
568
Bénéfice trades:
568 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
18.29 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1 226.93 USD (2 099 791 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
568 (1 226.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 226.93 USD (568)
Ratio de Sharpe:
0.88
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.32%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
566 (99.65%)
Courts trades:
2 (0.35%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.16 USD
Bénéfice moyen:
2.16 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
35.26%
Prévision annuelle:
427.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
16.71% (222.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 272
DE30 158
BTCUSD 77
USOIL 22
USTEC 18
UK100 7
US30 6
EURUSD 6
EURAUD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 694
DE30 241
BTCUSD 142
USOIL 40
USTEC 43
UK100 24
US30 15
EURUSD 26
EURAUD 1
GBPAUD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 646K
DE30 19K
BTCUSD 1.4M
USOIL 3.5K
USTEC 31K
UK100 3.6K
US30 1.4K
EURUSD 224
EURAUD 78
GBPAUD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.29 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 568
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 226.93 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.15 × 188
Exness-MT5Real6
1.41 × 340
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.33 × 375
Exness-MT5Real8
2.46 × 67
RoboForex-Pro
3.86 × 116
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
XMGlobal-MT5
14.37 × 592
ICMarketsSC-MT5-2
15.80 × 15
Aucun avis
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 12:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hen425
35 USD par mois
640%
0
0
USD
822
USD
31
0%
568
100%
73%
n/a
2.16
USD
17%
1:500
Copier

