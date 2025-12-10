SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Hen425
Henokh Arief

Hen425

Henokh Arief
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 662%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
574
Transacciones Rentables:
574 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
18.29 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
1 251.16 USD (2 115 888 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
574 (1 251.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 251.16 USD (574)
Ratio de Sharpe:
0.88
Actividad comercial:
1.92%
Carga máxima del depósito:
3.46%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
572 (99.65%)
Transacciones Cortas:
2 (0.35%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.18 USD
Beneficio medio:
2.18 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
39.34%
Pronóstico anual:
477.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
16.71% (222.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 276
DE30 160
BTCUSD 77
USOIL 22
USTEC 18
UK100 7
US30 6
EURUSD 6
EURAUD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 710
DE30 250
BTCUSD 142
USOIL 40
USTEC 43
UK100 24
US30 15
EURUSD 26
EURAUD 1
GBPAUD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 662K
DE30 20K
BTCUSD 1.4M
USOIL 3.5K
USTEC 31K
UK100 3.6K
US30 1.4K
EURUSD 224
EURAUD 78
GBPAUD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.29 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 574
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +1 251.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.15 × 188
Exness-MT5Real6
1.41 × 340
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.33 × 375
Exness-MT5Real8
2.46 × 67
RoboForex-Pro
3.86 × 116
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
XMGlobal-MT5
14.37 × 592
ICMarketsSC-MT5-2
15.80 × 15
No hay comentarios
2025.12.22 07:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 12:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
