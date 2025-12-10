- Incremento
Total de Trades:
574
Transacciones Rentables:
574 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
18.29 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
1 251.16 USD (2 115 888 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
574 (1 251.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 251.16 USD (574)
Ratio de Sharpe:
0.88
Actividad comercial:
1.92%
Carga máxima del depósito:
3.46%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
572 (99.65%)
Transacciones Cortas:
2 (0.35%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.18 USD
Beneficio medio:
2.18 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
39.34%
Pronóstico anual:
477.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
16.71% (222.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|DE30
|160
|BTCUSD
|77
|USOIL
|22
|USTEC
|18
|UK100
|7
|US30
|6
|EURUSD
|6
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|710
|DE30
|250
|BTCUSD
|142
|USOIL
|40
|USTEC
|43
|UK100
|24
|US30
|15
|EURUSD
|26
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|662K
|DE30
|20K
|BTCUSD
|1.4M
|USOIL
|3.5K
|USTEC
|31K
|UK100
|3.6K
|US30
|1.4K
|EURUSD
|224
|EURAUD
|78
|GBPAUD
|1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +18.29 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 574
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +1 251.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
Tickmill-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
itexsys-Platform
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
Exness-MT5Real7
|1.15 × 188
Exness-MT5Real6
|1.41 × 340
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
Exness-MT5Real15
|2.33 × 375
Exness-MT5Real8
|2.46 × 67
RoboForex-Pro
|3.86 × 116
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
XMGlobal-MT5
|14.37 × 592
ICMarketsSC-MT5-2
|15.80 × 15
