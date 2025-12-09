- Büyüme
İşlemler:
4 072
Kârla kapanan işlemler:
2 647 (65.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 425 (35.00%)
En iyi işlem:
84.90 USD
En kötü işlem:
-113.07 USD
Brüt kâr:
5 477.60 USD (6 771 792 pips)
Brüt zarar:
-4 273.13 USD (4 473 482 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (176.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.26 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.98%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
1 462 (35.90%)
Satış işlemleri:
2 610 (64.10%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-3.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-229.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-577.89 USD (8)
Aylık büyüme:
2.17%
Yıllık tahmin:
26.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
204.17 USD
Maksimum:
668.15 USD (3.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.44% (668.15 USD)
Varlığa göre:
0.80% (140.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|3614
|BTCUSD
|96
|GBPUSD.pro
|37
|USDJPY.pro
|31
|AUDNZD.pro
|27
|EURUSD.pro
|26
|EURJPY.pro
|14
|CHFJPY.pro
|12
|EURGBP.pro
|12
|USDCAD.pro
|11
|AUDUSD.pro
|10
|AUDJPY.pro
|10
|AUDCHF.pro
|9
|GBPJPY.pro
|9
|CADJPY.pro
|9
|NZDUSD.pro
|8
|USDSGD.pro
|8
|EURCHF.pro
|8
|AUDCAD.pro
|7
|USDMXN.pro
|7
|USOIL
|7
|EURAUD.pro
|7
|NZDCAD.pro
|7
|EURCAD.pro
|6
|CADCHF.pro
|6
|UKOIL
|5
|EURNZD.pro
|5
|GBPCHF.pro
|5
|GBPAUD.pro
|5
|GBPCAD.pro
|5
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|4
|USDCHF.pro
|4
|S&P.fs
|4
|USDCNH
|3
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|3
|USDSGD
|2
|CADJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURCHF
|2
|XAGUSD.pro
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|USDMXN
|1
|USDCNH.pro
|1
|NZDJPY.pro
|1
|DAX40.fs
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|1.1K
|BTCUSD
|189
|GBPUSD.pro
|-14
|USDJPY.pro
|-17
|AUDNZD.pro
|-13
|EURUSD.pro
|-61
|EURJPY.pro
|-29
|CHFJPY.pro
|25
|EURGBP.pro
|58
|USDCAD.pro
|21
|AUDUSD.pro
|12
|AUDJPY.pro
|3
|AUDCHF.pro
|-80
|GBPJPY.pro
|-25
|CADJPY.pro
|-49
|NZDUSD.pro
|76
|USDSGD.pro
|-4
|EURCHF.pro
|1
|AUDCAD.pro
|-42
|USDMXN.pro
|21
|USOIL
|3
|EURAUD.pro
|-17
|NZDCAD.pro
|-2
|EURCAD.pro
|62
|CADCHF.pro
|-51
|UKOIL
|3
|EURNZD.pro
|-59
|GBPCHF.pro
|-31
|GBPAUD.pro
|-2
|GBPCAD.pro
|38
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|16
|GBPJPY
|36
|USDCHF.pro
|14
|S&P.fs
|-28
|USDCNH
|-7
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|6
|USDSGD
|-5
|CADJPY
|3
|EURCAD
|7
|EURCHF
|-3
|XAGUSD.pro
|13
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|12
|USDMXN
|1
|USDCNH.pro
|-2
|NZDJPY.pro
|6
|DAX40.fs
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|20K
|BTCUSD
|2.2M
|GBPUSD.pro
|-3.2K
|USDJPY.pro
|1.1K
|AUDNZD.pro
|-162
|EURUSD.pro
|219
|EURJPY.pro
|-1.5K
|CHFJPY.pro
|2.1K
|EURGBP.pro
|1.7K
|USDCAD.pro
|852
|AUDUSD.pro
|354
|AUDJPY.pro
|-68
|AUDCHF.pro
|-1.6K
|GBPJPY.pro
|-2K
|CADJPY.pro
|-134
|NZDUSD.pro
|609
|USDSGD.pro
|283
|EURCHF.pro
|15
|AUDCAD.pro
|-796
|USDMXN.pro
|26K
|USOIL
|13K
|EURAUD.pro
|-3.1K
|NZDCAD.pro
|-264
|EURCAD.pro
|1.3K
|CADCHF.pro
|-554
|UKOIL
|350
|EURNZD.pro
|183
|GBPCHF.pro
|1.2K
|GBPAUD.pro
|1.8K
|GBPCAD.pro
|817
|NZDJPY
|591
|USDJPY
|792
|GBPJPY
|2.4K
|USDCHF.pro
|903
|S&P.fs
|-747
|USDCNH
|-1.5K
|USDCAD
|50
|GBPCHF
|150
|USDCHF
|47
|USDSGD
|-229
|CADJPY
|436
|EURCAD
|163
|EURCHF
|-263
|XAGUSD.pro
|256
|EURUSD
|404
|AUDUSD
|9
|AUDJPY
|43
|USDMXN
|431
|USDCNH.pro
|7
|NZDJPY.pro
|322
|DAX40.fs
|-300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +84.90 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +176.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -229.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Axi-US06-Live
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.17 × 72
|
ICMarketsSC-Live04
|0.20 × 5
|
Exness-Real3
|0.25 × 1177
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 199
|
Axi-US05-Live
|0.39 × 293
|
ICMarketsSC-Live25
|0.41 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.43 × 84
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.53 × 146
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 345
|
GMI-Live09
|0.58 × 168
|
VantageInternational-Live 7
|0.58 × 24
|
ICMarketsSC-Live12
|0.61 × 278
|
Axi-US02-Live
|0.65 × 1005
|
ICMarketsSC-Live31
|0.67 × 107
|
Tickmill-Live08
|0.73 × 345
|
GlobalPrime-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.83 × 209
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.87 × 283
|
RoboForex-Prime
|0.95 × 388
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
55
99%
4 072
65%
100%
1.28
0.30
USD
USD
3%
1:100