Israel Vicente Ribeiro

Infinity Pamm

Israel Vicente Ribeiro
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 13%
Axi-US09-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 220
Прибыльных трейдов:
2 779 (65.85%)
Убыточных трейдов:
1 441 (34.15%)
Лучший трейд:
84.90 USD
Худший трейд:
-113.07 USD
Общая прибыль:
6 460.60 USD (6 872 266 pips)
Общий убыток:
-4 389.80 USD (4 484 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (230.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
265.26 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.50%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.10
Длинных трейдов:
1 610 (38.15%)
Коротких трейдов:
2 610 (61.85%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
2.32 USD
Средний убыток:
-3.05 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-229.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-577.89 USD (8)
Прирост в месяц:
6.75%
Годовой прогноз:
81.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
204.17 USD
Максимальная:
668.15 USD (3.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.44% (668.15 USD)
По эквити:
1.74% (306.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 3762
BTCUSD 96
GBPUSD.pro 37
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 27
EURUSD.pro 26
EURJPY.pro 14
CHFJPY.pro 12
EURGBP.pro 12
USDCAD.pro 11
AUDUSD.pro 10
AUDJPY.pro 10
AUDCHF.pro 9
GBPJPY.pro 9
CADJPY.pro 9
NZDUSD.pro 8
USDSGD.pro 8
EURCHF.pro 8
AUDCAD.pro 7
USDMXN.pro 7
USOIL 7
EURAUD.pro 7
NZDCAD.pro 7
EURCAD.pro 6
CADCHF.pro 6
UKOIL 5
EURNZD.pro 5
GBPCHF.pro 5
GBPAUD.pro 5
GBPCAD.pro 5
NZDJPY 4
USDJPY 4
GBPJPY 4
USDCHF.pro 4
S&P.fs 4
USDCNH 3
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 3
USDSGD 2
CADJPY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
XAGUSD.pro 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
USDMXN 1
USDCNH.pro 1
NZDJPY.pro 1
DAX40.fs 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 2K
BTCUSD 189
GBPUSD.pro -14
USDJPY.pro -17
AUDNZD.pro -13
EURUSD.pro -61
EURJPY.pro -29
CHFJPY.pro 25
EURGBP.pro 58
USDCAD.pro 21
AUDUSD.pro 12
AUDJPY.pro 3
AUDCHF.pro -80
GBPJPY.pro -25
CADJPY.pro -49
NZDUSD.pro 76
USDSGD.pro -4
EURCHF.pro 1
AUDCAD.pro -42
USDMXN.pro 21
USOIL 3
EURAUD.pro -17
NZDCAD.pro -2
EURCAD.pro 62
CADCHF.pro -51
UKOIL 3
EURNZD.pro -59
GBPCHF.pro -31
GBPAUD.pro -2
GBPCAD.pro 38
NZDJPY 4
USDJPY 16
GBPJPY 36
USDCHF.pro 14
S&P.fs -28
USDCNH -7
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 6
USDSGD -5
CADJPY 3
EURCAD 7
EURCHF -3
XAGUSD.pro 13
EURUSD 4
AUDUSD 0
AUDJPY 12
USDMXN 1
USDCNH.pro -2
NZDJPY.pro 6
DAX40.fs -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 110K
BTCUSD 2.2M
GBPUSD.pro -3.2K
USDJPY.pro 1.1K
AUDNZD.pro -162
EURUSD.pro 219
EURJPY.pro -1.5K
CHFJPY.pro 2.1K
EURGBP.pro 1.7K
USDCAD.pro 852
AUDUSD.pro 354
AUDJPY.pro -68
AUDCHF.pro -1.6K
GBPJPY.pro -2K
CADJPY.pro -134
NZDUSD.pro 609
USDSGD.pro 283
EURCHF.pro 15
AUDCAD.pro -796
USDMXN.pro 26K
USOIL 13K
EURAUD.pro -3.1K
NZDCAD.pro -264
EURCAD.pro 1.3K
CADCHF.pro -554
UKOIL 350
EURNZD.pro 183
GBPCHF.pro 1.2K
GBPAUD.pro 1.8K
GBPCAD.pro 817
NZDJPY 591
USDJPY 792
GBPJPY 2.4K
USDCHF.pro 903
S&P.fs -747
USDCNH -1.5K
USDCAD 50
GBPCHF 150
USDCHF 47
USDSGD -229
CADJPY 436
EURCAD 163
EURCHF -263
XAGUSD.pro 256
EURUSD 404
AUDUSD 9
AUDJPY 43
USDMXN 431
USDCNH.pro 7
NZDJPY.pro 322
DAX40.fs -300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.90 USD
Худший трейд: -113 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +230.67 USD
Макс. убыток в серии: -229.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US09-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
Axi-US06-Live
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.17 × 72
ICMarketsSC-Live04
0.20 × 5
Exness-Real3
0.25 × 1177
FusionMarkets-Demo
0.25 × 199
Axi-US05-Live
0.39 × 293
ICMarketsSC-Live25
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.43 × 84
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 22
ForexTimeFXTM-ECN2
0.53 × 146
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 345
GMI-Live09
0.58 × 168
VantageInternational-Live 7
0.58 × 24
ICMarketsSC-Live12
0.61 × 278
Axi-US02-Live
0.65 × 1005
ICMarketsSC-Live31
0.67 × 107
Tickmill-Live08
0.73 × 345
GlobalPrime-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.83 × 209
ForexTimeFXTM-ECN
0.87 × 283
RoboForex-Prime
0.95 × 388
Pepperstone-Edge02
1.00 × 5
еще 20...
Нет отзывов
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 18:13
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.42% of days out of the 380 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.68% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
