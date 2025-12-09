시그널섹션
Israel Vicente Ribeiro

Infinity Pamm

Israel Vicente Ribeiro
0 리뷰
안정성
59
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 15%
Axi-US09-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 265
이익 거래:
2 821 (66.14%)
손실 거래:
1 444 (33.86%)
최고의 거래:
84.90 USD
최악의 거래:
-113.07 USD
총 수익:
6 867.40 USD (6 914 266 pips)
총 손실:
-4 392.47 USD (4 485 011 pips)
연속 최대 이익:
26 (293.03 USD)
연속 최대 이익:
293.03 USD (26)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.39%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
3.70
롱(주식매수):
1 654 (38.78%)
숏(주식차입매도):
2 611 (61.22%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
0.58 USD
평균 이익:
2.43 USD
평균 손실:
-3.04 USD
연속 최대 손실:
21 (-229.22 USD)
연속 최대 손실:
-577.89 USD (8)
월별 성장률:
7.75%
연간 예측:
94.08%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
204.17 USD
최대한의:
668.15 USD (3.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.44% (668.15 USD)
자본금별:
9.37% (1 739.99 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.pro 3807
BTCUSD 96
GBPUSD.pro 37
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 27
EURUSD.pro 26
EURJPY.pro 14
CHFJPY.pro 12
EURGBP.pro 12
USDCAD.pro 11
AUDUSD.pro 10
AUDJPY.pro 10
AUDCHF.pro 9
GBPJPY.pro 9
CADJPY.pro 9
NZDUSD.pro 8
USDSGD.pro 8
EURCHF.pro 8
AUDCAD.pro 7
USDMXN.pro 7
USOIL 7
EURAUD.pro 7
NZDCAD.pro 7
EURCAD.pro 6
CADCHF.pro 6
UKOIL 5
EURNZD.pro 5
GBPCHF.pro 5
GBPAUD.pro 5
GBPCAD.pro 5
NZDJPY 4
USDJPY 4
GBPJPY 4
USDCHF.pro 4
S&P.fs 4
USDCNH 3
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 3
USDSGD 2
CADJPY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
XAGUSD.pro 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
USDMXN 1
USDCNH.pro 1
NZDJPY.pro 1
DAX40.fs 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.pro 2.4K
BTCUSD 189
GBPUSD.pro -14
USDJPY.pro -17
AUDNZD.pro -13
EURUSD.pro -61
EURJPY.pro -29
CHFJPY.pro 25
EURGBP.pro 58
USDCAD.pro 21
AUDUSD.pro 12
AUDJPY.pro 3
AUDCHF.pro -80
GBPJPY.pro -25
CADJPY.pro -49
NZDUSD.pro 76
USDSGD.pro -4
EURCHF.pro 1
AUDCAD.pro -42
USDMXN.pro 21
USOIL 3
EURAUD.pro -17
NZDCAD.pro -2
EURCAD.pro 62
CADCHF.pro -51
UKOIL 3
EURNZD.pro -59
GBPCHF.pro -31
GBPAUD.pro -2
GBPCAD.pro 38
NZDJPY 4
USDJPY 16
GBPJPY 36
USDCHF.pro 14
S&P.fs -28
USDCNH -7
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 6
USDSGD -5
CADJPY 3
EURCAD 7
EURCHF -3
XAGUSD.pro 13
EURUSD 4
AUDUSD 0
AUDJPY 12
USDMXN 1
USDCNH.pro -2
NZDJPY.pro 6
DAX40.fs -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.pro 153K
BTCUSD 2.2M
GBPUSD.pro -3.2K
USDJPY.pro 1.1K
AUDNZD.pro -162
EURUSD.pro 219
EURJPY.pro -1.5K
CHFJPY.pro 2.1K
EURGBP.pro 1.7K
USDCAD.pro 852
AUDUSD.pro 354
AUDJPY.pro -68
AUDCHF.pro -1.6K
GBPJPY.pro -2K
CADJPY.pro -134
NZDUSD.pro 609
USDSGD.pro 283
EURCHF.pro 15
AUDCAD.pro -796
USDMXN.pro 26K
USOIL 13K
EURAUD.pro -3.1K
NZDCAD.pro -264
EURCAD.pro 1.3K
CADCHF.pro -554
UKOIL 350
EURNZD.pro 183
GBPCHF.pro 1.2K
GBPAUD.pro 1.8K
GBPCAD.pro 817
NZDJPY 591
USDJPY 792
GBPJPY 2.4K
USDCHF.pro 903
S&P.fs -747
USDCNH -1.5K
USDCAD 50
GBPCHF 150
USDCHF 47
USDSGD -229
CADJPY 436
EURCAD 163
EURCHF -263
XAGUSD.pro 256
EURUSD 404
AUDUSD 9
AUDJPY 43
USDMXN 431
USDCNH.pro 7
NZDJPY.pro 322
DAX40.fs -300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +84.90 USD
최악의 거래: -113 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +293.03 USD
연속 최대 손실: -229.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US09-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
Axi-US06-Live
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.17 × 72
ICMarketsSC-Live04
0.20 × 5
Exness-Real3
0.25 × 1177
FusionMarkets-Demo
0.25 × 199
Axi-US05-Live
0.39 × 293
ICMarketsSC-Live25
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.43 × 84
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 22
ForexTimeFXTM-ECN2
0.53 × 146
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 345
GMI-Live09
0.58 × 168
VantageInternational-Live 7
0.58 × 24
ICMarketsSC-Live12
0.61 × 278
Axi-US02-Live
0.65 × 1005
ICMarketsSC-Live31
0.67 × 107
Tickmill-Live08
0.73 × 345
GlobalPrime-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.83 × 209
ForexTimeFXTM-ECN
0.87 × 283
RoboForex-Prime
0.95 × 388
Pepperstone-Edge02
1.00 × 5
20 더...
리뷰 없음
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 18:13
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.42% of days out of the 380 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.68% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Infinity Pamm
월별 30 USD
15%
0
0
USD
19K
USD
59
99%
4 265
66%
100%
1.56
0.58
USD
9%
1:100
