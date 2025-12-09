리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US09-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN-3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 5 Axi-US06-Live 0.07 × 14 ICMarketsSC-Live32 0.17 × 72 ICMarketsSC-Live04 0.20 × 5 Exness-Real3 0.25 × 1177 FusionMarkets-Demo 0.25 × 199 Axi-US05-Live 0.39 × 293 ICMarketsSC-Live25 0.41 × 34 ICMarketsSC-Live16 0.43 × 84 ICMarketsSC-Live11 0.50 × 22 ForexTimeFXTM-ECN2 0.53 × 146 ICMarketsSC-Live33 0.57 × 345 GMI-Live09 0.58 × 168 VantageInternational-Live 7 0.58 × 24 ICMarketsSC-Live12 0.61 × 278 Axi-US02-Live 0.65 × 1005 ICMarketsSC-Live31 0.67 × 107 Tickmill-Live08 0.73 × 345 GlobalPrime-Live 0.80 × 5 ICMarketsSC-Live06 0.83 × 209 ForexTimeFXTM-ECN 0.87 × 283 RoboForex-Prime 0.95 × 388 Pepperstone-Edge02 1.00 × 5 20 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오