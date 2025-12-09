- 자본
- 축소
트레이드:
4 265
이익 거래:
2 821 (66.14%)
손실 거래:
1 444 (33.86%)
최고의 거래:
84.90 USD
최악의 거래:
-113.07 USD
총 수익:
6 867.40 USD (6 914 266 pips)
총 손실:
-4 392.47 USD (4 485 011 pips)
연속 최대 이익:
26 (293.03 USD)
연속 최대 이익:
293.03 USD (26)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.39%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
3.70
롱(주식매수):
1 654 (38.78%)
숏(주식차입매도):
2 611 (61.22%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
0.58 USD
평균 이익:
2.43 USD
평균 손실:
-3.04 USD
연속 최대 손실:
21 (-229.22 USD)
연속 최대 손실:
-577.89 USD (8)
월별 성장률:
7.75%
연간 예측:
94.08%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
204.17 USD
최대한의:
668.15 USD (3.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.44% (668.15 USD)
자본금별:
9.37% (1 739.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|3807
|BTCUSD
|96
|GBPUSD.pro
|37
|USDJPY.pro
|31
|AUDNZD.pro
|27
|EURUSD.pro
|26
|EURJPY.pro
|14
|CHFJPY.pro
|12
|EURGBP.pro
|12
|USDCAD.pro
|11
|AUDUSD.pro
|10
|AUDJPY.pro
|10
|AUDCHF.pro
|9
|GBPJPY.pro
|9
|CADJPY.pro
|9
|NZDUSD.pro
|8
|USDSGD.pro
|8
|EURCHF.pro
|8
|AUDCAD.pro
|7
|USDMXN.pro
|7
|USOIL
|7
|EURAUD.pro
|7
|NZDCAD.pro
|7
|EURCAD.pro
|6
|CADCHF.pro
|6
|UKOIL
|5
|EURNZD.pro
|5
|GBPCHF.pro
|5
|GBPAUD.pro
|5
|GBPCAD.pro
|5
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|4
|USDCHF.pro
|4
|S&P.fs
|4
|USDCNH
|3
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|3
|USDSGD
|2
|CADJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURCHF
|2
|XAGUSD.pro
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|USDMXN
|1
|USDCNH.pro
|1
|NZDJPY.pro
|1
|DAX40.fs
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|2.4K
|BTCUSD
|189
|GBPUSD.pro
|-14
|USDJPY.pro
|-17
|AUDNZD.pro
|-13
|EURUSD.pro
|-61
|EURJPY.pro
|-29
|CHFJPY.pro
|25
|EURGBP.pro
|58
|USDCAD.pro
|21
|AUDUSD.pro
|12
|AUDJPY.pro
|3
|AUDCHF.pro
|-80
|GBPJPY.pro
|-25
|CADJPY.pro
|-49
|NZDUSD.pro
|76
|USDSGD.pro
|-4
|EURCHF.pro
|1
|AUDCAD.pro
|-42
|USDMXN.pro
|21
|USOIL
|3
|EURAUD.pro
|-17
|NZDCAD.pro
|-2
|EURCAD.pro
|62
|CADCHF.pro
|-51
|UKOIL
|3
|EURNZD.pro
|-59
|GBPCHF.pro
|-31
|GBPAUD.pro
|-2
|GBPCAD.pro
|38
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|16
|GBPJPY
|36
|USDCHF.pro
|14
|S&P.fs
|-28
|USDCNH
|-7
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|6
|USDSGD
|-5
|CADJPY
|3
|EURCAD
|7
|EURCHF
|-3
|XAGUSD.pro
|13
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|12
|USDMXN
|1
|USDCNH.pro
|-2
|NZDJPY.pro
|6
|DAX40.fs
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|153K
|BTCUSD
|2.2M
|GBPUSD.pro
|-3.2K
|USDJPY.pro
|1.1K
|AUDNZD.pro
|-162
|EURUSD.pro
|219
|EURJPY.pro
|-1.5K
|CHFJPY.pro
|2.1K
|EURGBP.pro
|1.7K
|USDCAD.pro
|852
|AUDUSD.pro
|354
|AUDJPY.pro
|-68
|AUDCHF.pro
|-1.6K
|GBPJPY.pro
|-2K
|CADJPY.pro
|-134
|NZDUSD.pro
|609
|USDSGD.pro
|283
|EURCHF.pro
|15
|AUDCAD.pro
|-796
|USDMXN.pro
|26K
|USOIL
|13K
|EURAUD.pro
|-3.1K
|NZDCAD.pro
|-264
|EURCAD.pro
|1.3K
|CADCHF.pro
|-554
|UKOIL
|350
|EURNZD.pro
|183
|GBPCHF.pro
|1.2K
|GBPAUD.pro
|1.8K
|GBPCAD.pro
|817
|NZDJPY
|591
|USDJPY
|792
|GBPJPY
|2.4K
|USDCHF.pro
|903
|S&P.fs
|-747
|USDCNH
|-1.5K
|USDCAD
|50
|GBPCHF
|150
|USDCHF
|47
|USDSGD
|-229
|CADJPY
|436
|EURCAD
|163
|EURCHF
|-263
|XAGUSD.pro
|256
|EURUSD
|404
|AUDUSD
|9
|AUDJPY
|43
|USDMXN
|431
|USDCNH.pro
|7
|NZDJPY.pro
|322
|DAX40.fs
|-300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +84.90 USD
최악의 거래: -113 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +293.03 USD
연속 최대 손실: -229.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US09-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Axi-US06-Live
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.17 × 72
|
ICMarketsSC-Live04
|0.20 × 5
|
Exness-Real3
|0.25 × 1177
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 199
|
Axi-US05-Live
|0.39 × 293
|
ICMarketsSC-Live25
|0.41 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.43 × 84
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.53 × 146
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 345
|
GMI-Live09
|0.58 × 168
|
VantageInternational-Live 7
|0.58 × 24
|
ICMarketsSC-Live12
|0.61 × 278
|
Axi-US02-Live
|0.65 × 1005
|
ICMarketsSC-Live31
|0.67 × 107
|
Tickmill-Live08
|0.73 × 345
|
GlobalPrime-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.83 × 209
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.87 × 283
|
RoboForex-Prime
|0.95 × 388
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 5
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
15%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
59
99%
4 265
66%
100%
1.56
0.58
USD
USD
9%
1:100