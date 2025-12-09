- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 235
Negociações com lucro:
2 793 (65.95%)
Negociações com perda:
1 442 (34.05%)
Melhor negociação:
84.90 USD
Pior negociação:
-113.07 USD
Lucro bruto:
6 557.71 USD (6 882 547 pips)
Perda bruta:
-4 390.31 USD (4 484 504 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (230.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
265.26 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
75
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.24
Negociações longas:
1 625 (38.37%)
Negociações curtas:
2 610 (61.63%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
2.35 USD
Perda média:
-3.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-229.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-577.89 USD (8)
Crescimento mensal:
6.77%
Previsão anual:
82.18%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
204.17 USD
Máximo:
668.15 USD (3.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.44% (668.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.74% (306.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|3777
|BTCUSD
|96
|GBPUSD.pro
|37
|USDJPY.pro
|31
|AUDNZD.pro
|27
|EURUSD.pro
|26
|EURJPY.pro
|14
|CHFJPY.pro
|12
|EURGBP.pro
|12
|USDCAD.pro
|11
|AUDUSD.pro
|10
|AUDJPY.pro
|10
|AUDCHF.pro
|9
|GBPJPY.pro
|9
|CADJPY.pro
|9
|NZDUSD.pro
|8
|USDSGD.pro
|8
|EURCHF.pro
|8
|AUDCAD.pro
|7
|USDMXN.pro
|7
|USOIL
|7
|EURAUD.pro
|7
|NZDCAD.pro
|7
|EURCAD.pro
|6
|CADCHF.pro
|6
|UKOIL
|5
|EURNZD.pro
|5
|GBPCHF.pro
|5
|GBPAUD.pro
|5
|GBPCAD.pro
|5
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|4
|USDCHF.pro
|4
|S&P.fs
|4
|USDCNH
|3
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|3
|USDSGD
|2
|CADJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURCHF
|2
|XAGUSD.pro
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|USDMXN
|1
|USDCNH.pro
|1
|NZDJPY.pro
|1
|DAX40.fs
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|2.1K
|BTCUSD
|189
|GBPUSD.pro
|-14
|USDJPY.pro
|-17
|AUDNZD.pro
|-13
|EURUSD.pro
|-61
|EURJPY.pro
|-29
|CHFJPY.pro
|25
|EURGBP.pro
|58
|USDCAD.pro
|21
|AUDUSD.pro
|12
|AUDJPY.pro
|3
|AUDCHF.pro
|-80
|GBPJPY.pro
|-25
|CADJPY.pro
|-49
|NZDUSD.pro
|76
|USDSGD.pro
|-4
|EURCHF.pro
|1
|AUDCAD.pro
|-42
|USDMXN.pro
|21
|USOIL
|3
|EURAUD.pro
|-17
|NZDCAD.pro
|-2
|EURCAD.pro
|62
|CADCHF.pro
|-51
|UKOIL
|3
|EURNZD.pro
|-59
|GBPCHF.pro
|-31
|GBPAUD.pro
|-2
|GBPCAD.pro
|38
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|16
|GBPJPY
|36
|USDCHF.pro
|14
|S&P.fs
|-28
|USDCNH
|-7
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|6
|USDSGD
|-5
|CADJPY
|3
|EURCAD
|7
|EURCHF
|-3
|XAGUSD.pro
|13
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|12
|USDMXN
|1
|USDCNH.pro
|-2
|NZDJPY.pro
|6
|DAX40.fs
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|121K
|BTCUSD
|2.2M
|GBPUSD.pro
|-3.2K
|USDJPY.pro
|1.1K
|AUDNZD.pro
|-162
|EURUSD.pro
|219
|EURJPY.pro
|-1.5K
|CHFJPY.pro
|2.1K
|EURGBP.pro
|1.7K
|USDCAD.pro
|852
|AUDUSD.pro
|354
|AUDJPY.pro
|-68
|AUDCHF.pro
|-1.6K
|GBPJPY.pro
|-2K
|CADJPY.pro
|-134
|NZDUSD.pro
|609
|USDSGD.pro
|283
|EURCHF.pro
|15
|AUDCAD.pro
|-796
|USDMXN.pro
|26K
|USOIL
|13K
|EURAUD.pro
|-3.1K
|NZDCAD.pro
|-264
|EURCAD.pro
|1.3K
|CADCHF.pro
|-554
|UKOIL
|350
|EURNZD.pro
|183
|GBPCHF.pro
|1.2K
|GBPAUD.pro
|1.8K
|GBPCAD.pro
|817
|NZDJPY
|591
|USDJPY
|792
|GBPJPY
|2.4K
|USDCHF.pro
|903
|S&P.fs
|-747
|USDCNH
|-1.5K
|USDCAD
|50
|GBPCHF
|150
|USDCHF
|47
|USDSGD
|-229
|CADJPY
|436
|EURCAD
|163
|EURCHF
|-263
|XAGUSD.pro
|256
|EURUSD
|404
|AUDUSD
|9
|AUDJPY
|43
|USDMXN
|431
|USDCNH.pro
|7
|NZDJPY.pro
|322
|DAX40.fs
|-300
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +84.90 USD
Pior negociação: -113 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +230.67 USD
Máxima perda consecutiva: -229.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US09-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Axi-US06-Live
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.17 × 72
|
ICMarketsSC-Live04
|0.20 × 5
|
Exness-Real3
|0.25 × 1177
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 199
|
Axi-US05-Live
|0.39 × 293
|
ICMarketsSC-Live25
|0.41 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.43 × 84
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.53 × 146
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 345
|
GMI-Live09
|0.58 × 168
|
VantageInternational-Live 7
|0.58 × 24
|
ICMarketsSC-Live12
|0.61 × 278
|
Axi-US02-Live
|0.65 × 1005
|
ICMarketsSC-Live31
|0.67 × 107
|
Tickmill-Live08
|0.73 × 345
|
GlobalPrime-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.83 × 209
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.87 × 283
|
RoboForex-Prime
|0.95 × 388
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 5
20 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
57
99%
4 235
65%
100%
1.49
0.51
USD
USD
3%
1:100