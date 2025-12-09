SignaleKategorien
Israel Vicente Ribeiro

Infinity Pamm

Israel Vicente Ribeiro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
58 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 14%
Axi-US09-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 251
Gewinntrades:
2 808 (66.05%)
Verlusttrades:
1 443 (33.94%)
Bester Trade:
84.90 USD
Schlechtester Trade:
-113.07 USD
Bruttoprofit:
6 698.57 USD (6 896 762 pips)
Bruttoverlust:
-4 392.04 USD (4 484 609 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (230.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
265.26 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.99%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
3.45
Long-Positionen:
1 641 (38.60%)
Short-Positionen:
2 610 (61.40%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-229.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-577.89 USD (8)
Wachstum pro Monat :
7.58%
Jahresprognose:
92.01%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
204.17 USD
Maximaler:
668.15 USD (3.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.44% (668.15 USD)
Kapital:
2.41% (445.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 3793
BTCUSD 96
GBPUSD.pro 37
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 27
EURUSD.pro 26
EURJPY.pro 14
CHFJPY.pro 12
EURGBP.pro 12
USDCAD.pro 11
AUDUSD.pro 10
AUDJPY.pro 10
AUDCHF.pro 9
GBPJPY.pro 9
CADJPY.pro 9
NZDUSD.pro 8
USDSGD.pro 8
EURCHF.pro 8
AUDCAD.pro 7
USDMXN.pro 7
USOIL 7
EURAUD.pro 7
NZDCAD.pro 7
EURCAD.pro 6
CADCHF.pro 6
UKOIL 5
EURNZD.pro 5
GBPCHF.pro 5
GBPAUD.pro 5
GBPCAD.pro 5
NZDJPY 4
USDJPY 4
GBPJPY 4
USDCHF.pro 4
S&P.fs 4
USDCNH 3
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 3
USDSGD 2
CADJPY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
XAGUSD.pro 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
USDMXN 1
USDCNH.pro 1
NZDJPY.pro 1
DAX40.fs 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 2.2K
BTCUSD 189
GBPUSD.pro -14
USDJPY.pro -17
AUDNZD.pro -13
EURUSD.pro -61
EURJPY.pro -29
CHFJPY.pro 25
EURGBP.pro 58
USDCAD.pro 21
AUDUSD.pro 12
AUDJPY.pro 3
AUDCHF.pro -80
GBPJPY.pro -25
CADJPY.pro -49
NZDUSD.pro 76
USDSGD.pro -4
EURCHF.pro 1
AUDCAD.pro -42
USDMXN.pro 21
USOIL 3
EURAUD.pro -17
NZDCAD.pro -2
EURCAD.pro 62
CADCHF.pro -51
UKOIL 3
EURNZD.pro -59
GBPCHF.pro -31
GBPAUD.pro -2
GBPCAD.pro 38
NZDJPY 4
USDJPY 16
GBPJPY 36
USDCHF.pro 14
S&P.fs -28
USDCNH -7
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 6
USDSGD -5
CADJPY 3
EURCAD 7
EURCHF -3
XAGUSD.pro 13
EURUSD 4
AUDUSD 0
AUDJPY 12
USDMXN 1
USDCNH.pro -2
NZDJPY.pro 6
DAX40.fs -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 135K
BTCUSD 2.2M
GBPUSD.pro -3.2K
USDJPY.pro 1.1K
AUDNZD.pro -162
EURUSD.pro 219
EURJPY.pro -1.5K
CHFJPY.pro 2.1K
EURGBP.pro 1.7K
USDCAD.pro 852
AUDUSD.pro 354
AUDJPY.pro -68
AUDCHF.pro -1.6K
GBPJPY.pro -2K
CADJPY.pro -134
NZDUSD.pro 609
USDSGD.pro 283
EURCHF.pro 15
AUDCAD.pro -796
USDMXN.pro 26K
USOIL 13K
EURAUD.pro -3.1K
NZDCAD.pro -264
EURCAD.pro 1.3K
CADCHF.pro -554
UKOIL 350
EURNZD.pro 183
GBPCHF.pro 1.2K
GBPAUD.pro 1.8K
GBPCAD.pro 817
NZDJPY 591
USDJPY 792
GBPJPY 2.4K
USDCHF.pro 903
S&P.fs -747
USDCNH -1.5K
USDCAD 50
GBPCHF 150
USDCHF 47
USDSGD -229
CADJPY 436
EURCAD 163
EURCHF -263
XAGUSD.pro 256
EURUSD 404
AUDUSD 9
AUDJPY 43
USDMXN 431
USDCNH.pro 7
NZDJPY.pro 322
DAX40.fs -300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +84.90 USD
Schlechtester Trade: -113 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +230.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -229.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US09-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
Axi-US06-Live
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.17 × 72
ICMarketsSC-Live04
0.20 × 5
Exness-Real3
0.25 × 1177
FusionMarkets-Demo
0.25 × 199
Axi-US05-Live
0.39 × 293
ICMarketsSC-Live25
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.43 × 84
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 22
ForexTimeFXTM-ECN2
0.53 × 146
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 345
GMI-Live09
0.58 × 168
VantageInternational-Live 7
0.58 × 24
ICMarketsSC-Live12
0.61 × 278
Axi-US02-Live
0.65 × 1005
ICMarketsSC-Live31
0.67 × 107
Tickmill-Live08
0.73 × 345
GlobalPrime-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.83 × 209
ForexTimeFXTM-ECN
0.87 × 283
RoboForex-Prime
0.95 × 388
Pepperstone-Edge02
1.00 × 5
noch 20 ...
Keine Bewertungen
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 18:13
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.42% of days out of the 380 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.68% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
