Israel Vicente Ribeiro

Infinity Pamm

Israel Vicente Ribeiro
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 8%
Axi-US09-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 072
Bénéfice trades:
2 647 (65.00%)
Perte trades:
1 425 (35.00%)
Meilleure transaction:
84.90 USD
Pire transaction:
-113.07 USD
Bénéfice brut:
5 477.60 USD (6 771 792 pips)
Perte brute:
-4 273.13 USD (4 473 482 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (176.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265.26 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.98%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.80
Longs trades:
1 462 (35.90%)
Courts trades:
2 610 (64.10%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
2.07 USD
Perte moyenne:
-3.00 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-229.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-577.89 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.17%
Prévision annuelle:
26.28%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
204.17 USD
Maximal:
668.15 USD (3.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.44% (668.15 USD)
Par fonds propres:
0.80% (140.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 3614
BTCUSD 96
GBPUSD.pro 37
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 27
EURUSD.pro 26
EURJPY.pro 14
CHFJPY.pro 12
EURGBP.pro 12
USDCAD.pro 11
AUDUSD.pro 10
AUDJPY.pro 10
AUDCHF.pro 9
GBPJPY.pro 9
CADJPY.pro 9
NZDUSD.pro 8
USDSGD.pro 8
EURCHF.pro 8
AUDCAD.pro 7
USDMXN.pro 7
USOIL 7
EURAUD.pro 7
NZDCAD.pro 7
EURCAD.pro 6
CADCHF.pro 6
UKOIL 5
EURNZD.pro 5
GBPCHF.pro 5
GBPAUD.pro 5
GBPCAD.pro 5
NZDJPY 4
USDJPY 4
GBPJPY 4
USDCHF.pro 4
S&P.fs 4
USDCNH 3
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 3
USDSGD 2
CADJPY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
XAGUSD.pro 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
USDMXN 1
USDCNH.pro 1
NZDJPY.pro 1
DAX40.fs 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 1.1K
BTCUSD 189
GBPUSD.pro -14
USDJPY.pro -17
AUDNZD.pro -13
EURUSD.pro -61
EURJPY.pro -29
CHFJPY.pro 25
EURGBP.pro 58
USDCAD.pro 21
AUDUSD.pro 12
AUDJPY.pro 3
AUDCHF.pro -80
GBPJPY.pro -25
CADJPY.pro -49
NZDUSD.pro 76
USDSGD.pro -4
EURCHF.pro 1
AUDCAD.pro -42
USDMXN.pro 21
USOIL 3
EURAUD.pro -17
NZDCAD.pro -2
EURCAD.pro 62
CADCHF.pro -51
UKOIL 3
EURNZD.pro -59
GBPCHF.pro -31
GBPAUD.pro -2
GBPCAD.pro 38
NZDJPY 4
USDJPY 16
GBPJPY 36
USDCHF.pro 14
S&P.fs -28
USDCNH -7
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 6
USDSGD -5
CADJPY 3
EURCAD 7
EURCHF -3
XAGUSD.pro 13
EURUSD 4
AUDUSD 0
AUDJPY 12
USDMXN 1
USDCNH.pro -2
NZDJPY.pro 6
DAX40.fs -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 20K
BTCUSD 2.2M
GBPUSD.pro -3.2K
USDJPY.pro 1.1K
AUDNZD.pro -162
EURUSD.pro 219
EURJPY.pro -1.5K
CHFJPY.pro 2.1K
EURGBP.pro 1.7K
USDCAD.pro 852
AUDUSD.pro 354
AUDJPY.pro -68
AUDCHF.pro -1.6K
GBPJPY.pro -2K
CADJPY.pro -134
NZDUSD.pro 609
USDSGD.pro 283
EURCHF.pro 15
AUDCAD.pro -796
USDMXN.pro 26K
USOIL 13K
EURAUD.pro -3.1K
NZDCAD.pro -264
EURCAD.pro 1.3K
CADCHF.pro -554
UKOIL 350
EURNZD.pro 183
GBPCHF.pro 1.2K
GBPAUD.pro 1.8K
GBPCAD.pro 817
NZDJPY 591
USDJPY 792
GBPJPY 2.4K
USDCHF.pro 903
S&P.fs -747
USDCNH -1.5K
USDCAD 50
GBPCHF 150
USDCHF 47
USDSGD -229
CADJPY 436
EURCAD 163
EURCHF -263
XAGUSD.pro 256
EURUSD 404
AUDUSD 9
AUDJPY 43
USDMXN 431
USDCNH.pro 7
NZDJPY.pro 322
DAX40.fs -300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.90 USD
Pire transaction: -113 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +176.36 USD
Perte consécutive maximale: -229.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
Axi-US06-Live
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.17 × 72
ICMarketsSC-Live04
0.20 × 5
Exness-Real3
0.25 × 1177
FusionMarkets-Demo
0.25 × 199
Axi-US05-Live
0.39 × 293
ICMarketsSC-Live25
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.43 × 84
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 22
ForexTimeFXTM-ECN2
0.53 × 146
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 345
GMI-Live09
0.58 × 168
VantageInternational-Live 7
0.58 × 24
ICMarketsSC-Live12
0.61 × 278
Axi-US02-Live
0.65 × 1005
ICMarketsSC-Live31
0.67 × 107
Tickmill-Live08
0.73 × 345
GlobalPrime-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.83 × 209
ForexTimeFXTM-ECN
0.87 × 283
RoboForex-Prime
0.95 × 388
Pepperstone-Edge02
1.00 × 5
20 plus...
Aucun avis
2025.12.09 18:13
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.42% of days out of the 380 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.68% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
