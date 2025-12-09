SegnaliSezioni
Israel Vicente Ribeiro

Infinity Pamm

Israel Vicente Ribeiro
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 8%
Axi-US09-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 072
Profit Trade:
2 647 (65.00%)
Loss Trade:
1 425 (35.00%)
Best Trade:
84.90 USD
Worst Trade:
-113.07 USD
Profitto lordo:
5 477.60 USD (6 771 792 pips)
Perdita lorda:
-4 273.13 USD (4 473 482 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (176.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.26 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.98%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
1 462 (35.90%)
Short Trade:
2 610 (64.10%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-3.00 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-229.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-577.89 USD (8)
Crescita mensile:
2.17%
Previsione annuale:
26.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
204.17 USD
Massimale:
668.15 USD (3.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.44% (668.15 USD)
Per equità:
0.80% (140.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 3614
BTCUSD 96
GBPUSD.pro 37
USDJPY.pro 31
AUDNZD.pro 27
EURUSD.pro 26
EURJPY.pro 14
CHFJPY.pro 12
EURGBP.pro 12
USDCAD.pro 11
AUDUSD.pro 10
AUDJPY.pro 10
AUDCHF.pro 9
GBPJPY.pro 9
CADJPY.pro 9
NZDUSD.pro 8
USDSGD.pro 8
EURCHF.pro 8
AUDCAD.pro 7
USDMXN.pro 7
USOIL 7
EURAUD.pro 7
NZDCAD.pro 7
EURCAD.pro 6
CADCHF.pro 6
UKOIL 5
EURNZD.pro 5
GBPCHF.pro 5
GBPAUD.pro 5
GBPCAD.pro 5
NZDJPY 4
USDJPY 4
GBPJPY 4
USDCHF.pro 4
S&P.fs 4
USDCNH 3
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 3
USDSGD 2
CADJPY 2
EURCAD 2
EURCHF 2
XAGUSD.pro 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
AUDJPY 1
USDMXN 1
USDCNH.pro 1
NZDJPY.pro 1
DAX40.fs 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 1.1K
BTCUSD 189
GBPUSD.pro -14
USDJPY.pro -17
AUDNZD.pro -13
EURUSD.pro -61
EURJPY.pro -29
CHFJPY.pro 25
EURGBP.pro 58
USDCAD.pro 21
AUDUSD.pro 12
AUDJPY.pro 3
AUDCHF.pro -80
GBPJPY.pro -25
CADJPY.pro -49
NZDUSD.pro 76
USDSGD.pro -4
EURCHF.pro 1
AUDCAD.pro -42
USDMXN.pro 21
USOIL 3
EURAUD.pro -17
NZDCAD.pro -2
EURCAD.pro 62
CADCHF.pro -51
UKOIL 3
EURNZD.pro -59
GBPCHF.pro -31
GBPAUD.pro -2
GBPCAD.pro 38
NZDJPY 4
USDJPY 16
GBPJPY 36
USDCHF.pro 14
S&P.fs -28
USDCNH -7
USDCAD 3
GBPCHF 3
USDCHF 6
USDSGD -5
CADJPY 3
EURCAD 7
EURCHF -3
XAGUSD.pro 13
EURUSD 4
AUDUSD 0
AUDJPY 12
USDMXN 1
USDCNH.pro -2
NZDJPY.pro 6
DAX40.fs -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 20K
BTCUSD 2.2M
GBPUSD.pro -3.2K
USDJPY.pro 1.1K
AUDNZD.pro -162
EURUSD.pro 219
EURJPY.pro -1.5K
CHFJPY.pro 2.1K
EURGBP.pro 1.7K
USDCAD.pro 852
AUDUSD.pro 354
AUDJPY.pro -68
AUDCHF.pro -1.6K
GBPJPY.pro -2K
CADJPY.pro -134
NZDUSD.pro 609
USDSGD.pro 283
EURCHF.pro 15
AUDCAD.pro -796
USDMXN.pro 26K
USOIL 13K
EURAUD.pro -3.1K
NZDCAD.pro -264
EURCAD.pro 1.3K
CADCHF.pro -554
UKOIL 350
EURNZD.pro 183
GBPCHF.pro 1.2K
GBPAUD.pro 1.8K
GBPCAD.pro 817
NZDJPY 591
USDJPY 792
GBPJPY 2.4K
USDCHF.pro 903
S&P.fs -747
USDCNH -1.5K
USDCAD 50
GBPCHF 150
USDCHF 47
USDSGD -229
CADJPY 436
EURCAD 163
EURCHF -263
XAGUSD.pro 256
EURUSD 404
AUDUSD 9
AUDJPY 43
USDMXN 431
USDCNH.pro 7
NZDJPY.pro 322
DAX40.fs -300
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.90 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +176.36 USD
Massima perdita consecutiva: -229.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
Axi-US06-Live
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.17 × 72
ICMarketsSC-Live04
0.20 × 5
Exness-Real3
0.25 × 1177
FusionMarkets-Demo
0.25 × 199
Axi-US05-Live
0.39 × 293
ICMarketsSC-Live25
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.43 × 84
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 22
ForexTimeFXTM-ECN2
0.53 × 146
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 345
GMI-Live09
0.58 × 168
VantageInternational-Live 7
0.58 × 24
ICMarketsSC-Live12
0.61 × 278
Axi-US02-Live
0.65 × 1005
ICMarketsSC-Live31
0.67 × 107
Tickmill-Live08
0.73 × 345
GlobalPrime-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.83 × 209
ForexTimeFXTM-ECN
0.87 × 283
RoboForex-Prime
0.95 × 388
Pepperstone-Edge02
1.00 × 5
20 più
Non ci sono recensioni
2025.12.09 18:13
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.42% of days out of the 380 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.68% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
