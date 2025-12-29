- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
38 (64.40%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (35.59%)
En iyi işlem:
130.00 USD
En kötü işlem:
-308.70 USD
Brüt kâr:
1 340.16 USD (18 851 pips)
Brüt zarar:
-2 316.22 USD (30 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (264.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
294.19 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
26.13%
Maks. mevduat yükü:
13.29%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
34 (57.63%)
Satış işlemleri:
25 (42.37%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-16.54 USD
Ortalama kâr:
35.27 USD
Ortalama zarar:
-110.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-812.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-812.60 USD (4)
Aylık büyüme:
-65.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 038.61 USD
Maksimum:
1 684.75 USD (78.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.50% (1 684.66 USD)
Varlığa göre:
28.97% (352.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-976
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +130.00 USD
En kötü işlem: -309 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +264.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -812.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok
