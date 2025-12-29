- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
53
利益トレード:
33 (62.26%)
損失トレード:
20 (37.74%)
ベストトレード:
130.00 USD
最悪のトレード:
-308.70 USD
総利益:
1 266.01 USD (17 322 pips)
総損失:
-2 293.62 USD (29 941 pips)
最大連続の勝ち:
6 (264.80 USD)
最大連続利益:
294.19 USD (5)
シャープレシオ:
-0.24
取引アクティビティ:
27.19%
最大入金額:
13.29%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.61
長いトレード:
30 (56.60%)
短いトレード:
23 (43.40%)
プロフィットファクター:
0.55
期待されたペイオフ:
-19.39 USD
平均利益:
38.36 USD
平均損失:
-114.68 USD
最大連続の負け:
4 (-812.60 USD)
最大連続損失:
-812.60 USD (4)
月間成長:
-68.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 038.52 USD
最大の:
1 684.66 USD (78.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.50% (1 684.66 USD)
エクイティによる:
28.97% (352.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +130.00 USD
最悪のトレード: -309 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +264.80 USD
最大連続損失: -812.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
レビューなし
