- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
31 (62.00%)
Negociações com perda:
19 (38.00%)
Melhor negociação:
130.00 USD
Pior negociação:
-308.70 USD
Lucro bruto:
1 219.01 USD (15 857 pips)
Perda bruta:
-2 257.53 USD (28 748 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (264.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
294.19 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.26
Atividade de negociação:
25.32%
Depósito máximo carregado:
13.29%
Último negócio:
18 minutos atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
29 (58.00%)
Negociações curtas:
21 (42.00%)
Fator de lucro:
0.54
Valor esperado:
-20.77 USD
Lucro médio:
39.32 USD
Perda média:
-118.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-812.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-812.60 USD (4)
Crescimento mensal:
-69.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 038.52 USD
Máximo:
1 684.66 USD (78.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.50% (1 684.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.97% (352.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +130.00 USD
Pior negociação: -309 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +264.80 USD
Máxima perda consecutiva: -812.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-69%
0
0
USD
USD
461
USD
USD
1
0%
50
62%
25%
0.53
-20.77
USD
USD
78%
1:200