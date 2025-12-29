- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
30 (62.50%)
亏损交易:
18 (37.50%)
最好交易:
130.00 USD
最差交易:
-308.70 USD
毛利:
1 189.94 USD (14 879 pips)
毛利亏损:
-2 223.30 USD (27 617 pips)
最大连续赢利:
6 (264.80 USD)
最大连续盈利:
294.19 USD (5)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
42.58%
最大入金加载:
13.29%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.62
长期交易:
28 (58.33%)
短期交易:
20 (41.67%)
利润因子:
0.54
预期回报:
-21.53 USD
平均利润:
39.66 USD
平均损失:
-123.52 USD
最大连续失误:
4 (-812.60 USD)
最大连续亏损:
-812.60 USD (4)
每月增长:
-68.89%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 033.36 USD
最大值:
1 679.50 USD (78.26%)
相对跌幅:
结余:
78.26% (1 679.50 USD)
净值:
28.97% (352.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +130.00 USD
最差交易: -309 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +264.80 USD
最大连续亏损: -812.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-69%
0
0
USD
USD
467
USD
USD
1
0%
48
62%
43%
0.53
-21.53
USD
USD
78%
1:200