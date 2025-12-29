- Incremento
Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
30 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
18 (37.50%)
Mejor transacción:
130.00 USD
Peor transacción:
-308.70 USD
Beneficio Bruto:
1 189.94 USD (14 879 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 223.30 USD (27 617 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (264.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
294.19 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.26
Actividad comercial:
42.58%
Carga máxima del depósito:
13.29%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
48
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.62
Transacciones Largas:
28 (58.33%)
Transacciones Cortas:
20 (41.67%)
Factor de Beneficio:
0.54
Beneficio Esperado:
-21.53 USD
Beneficio medio:
39.66 USD
Pérdidas medias:
-123.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-812.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-812.60 USD (4)
Crecimiento al mes:
-68.89%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 033.36 USD
Máxima:
1 679.50 USD (78.26%)
Reducción relativa:
De balance:
78.26% (1 679.50 USD)
De fondos:
28.97% (352.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +130.00 USD
Peor transacción: -309 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +264.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -812.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
