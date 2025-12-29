СигналыРазделы
Ferdian Astrada Arif Gondokusuma

Ferdianastrada23

Ferdian Astrada Arif Gondokusuma
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -69%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
30 (62.50%)
Убыточных трейдов:
18 (37.50%)
Лучший трейд:
130.00 USD
Худший трейд:
-308.70 USD
Общая прибыль:
1 189.94 USD (14 879 pips)
Общий убыток:
-2 223.30 USD (27 617 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (264.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
294.19 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
42.58%
Макс. загрузка депозита:
13.29%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
28 (58.33%)
Коротких трейдов:
20 (41.67%)
Профит фактор:
0.54
Мат. ожидание:
-21.53 USD
Средняя прибыль:
39.66 USD
Средний убыток:
-123.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-812.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-812.60 USD (4)
Прирост в месяц:
-68.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 033.36 USD
Максимальная:
1 679.50 USD (78.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.26% (1 679.50 USD)
По эквити:
28.97% (352.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +130.00 USD
Худший трейд: -309 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +264.80 USD
Макс. убыток в серии: -812.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 14:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 14:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
