- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
30 (62.50%)
Убыточных трейдов:
18 (37.50%)
Лучший трейд:
130.00 USD
Худший трейд:
-308.70 USD
Общая прибыль:
1 189.94 USD (14 879 pips)
Общий убыток:
-2 223.30 USD (27 617 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (264.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
294.19 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
42.58%
Макс. загрузка депозита:
13.29%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
28 (58.33%)
Коротких трейдов:
20 (41.67%)
Профит фактор:
0.54
Мат. ожидание:
-21.53 USD
Средняя прибыль:
39.66 USD
Средний убыток:
-123.52 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-812.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-812.60 USD (4)
Прирост в месяц:
-68.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 033.36 USD
Максимальная:
1 679.50 USD (78.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.26% (1 679.50 USD)
По эквити:
28.97% (352.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +130.00 USD
Худший трейд: -309 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +264.80 USD
Макс. убыток в серии: -812.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-69%
0
0
USD
USD
467
USD
USD
1
0%
48
62%
43%
0.53
-21.53
USD
USD
78%
1:200