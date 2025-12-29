- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
38 (64.40%)
Loss Trade:
21 (35.59%)
Best Trade:
130.00 USD
Worst Trade:
-308.70 USD
Profitto lordo:
1 340.16 USD (18 851 pips)
Perdita lorda:
-2 316.22 USD (30 383 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (264.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
294.19 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
28.94%
Massimo carico di deposito:
13.29%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
34 (57.63%)
Short Trade:
25 (42.37%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-16.54 USD
Profitto medio:
35.27 USD
Perdita media:
-110.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-812.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-812.60 USD (4)
Crescita mensile:
-65.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 038.61 USD
Massimale:
1 684.75 USD (78.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.50% (1 684.66 USD)
Per equità:
28.97% (352.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-976
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +130.00 USD
Worst Trade: -309 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +264.80 USD
Massima perdita consecutiva: -812.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-65%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
1
0%
59
64%
29%
0.57
-16.54
USD
USD
78%
1:200