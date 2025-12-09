SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SUPREME GOLD EA
Wagner Lucio Vicente

SUPREME GOLD EA

Wagner Lucio Vicente
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
190
Kârla kapanan işlemler:
152 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (20.00%)
En iyi işlem:
44.20 USD
En kötü işlem:
-38.25 USD
Brüt kâr:
309.48 USD (47 101 pips)
Brüt zarar:
-159.69 USD (9 388 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (30.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.85 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
60.75%
Maks. mevduat yükü:
14.75%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
190
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
113 (59.47%)
Satış işlemleri:
77 (40.53%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
2.04 USD
Ortalama zarar:
-4.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-42.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.57 USD (2)
Aylık büyüme:
30.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
50.48 USD (14.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.91% (50.48 USD)
Varlığa göre:
4.38% (89.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 186
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 146
BTCUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.5K
BTCUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.20 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +30.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
133 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

O Supreme Gold emprega uma estratégia que combina técnicas de seguimento de tendências e de escalpamento de curto prazo.

Estratégia de scalping: O robô utiliza uma estratégia de scalping baseada na entrada e saída instantânea de posições com base em movimentos de preço de curto prazo.

Otimizado para XAUUSD no M5: O Supreme Gold é especificamente ajustado para operar o par XAUUSD no intervalo de tempo M5, permitindo maximizar oportunidades no mercado de ouro.

Saldo mínimo: O saldo mínimo recomendado para operar com o robô é de $1000 ou 100$ cent. Esse nível de saldo fornece margem suficiente para gerenciar riscos e permite que o robô opere de forma eficaz em prazos curtos.
Facilidade de uso: O XAUUSD Scalper é fácil de instalar e configurar em uma conta de negociação, tornando-o acessível a uma ampla gama de traders, tanto iniciantes quanto profissionais experientes.

İnceleme yok
2025.12.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 8.62% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SUPREME GOLD EA
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
2.1K
USD
1
100%
190
80%
61%
1.93
0.79
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.