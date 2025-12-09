SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / SUPREME GOLD EA
Wagner Lucio Vicente

SUPREME GOLD EA

Wagner Lucio Vicente
0 reviews
Reliability
2 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 165%
FBS-Real-7
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
283
Profit Trades:
220 (77.73%)
Loss Trades:
63 (22.26%)
Best trade:
1 005.00 USD
Worst trade:
-57.48 USD
Gross Profit:
2 728.50 USD (57 447 pips)
Gross Loss:
-483.11 USD (16 153 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (30.83 USD)
Maximal consecutive profit:
1 377.49 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading activity:
3.06%
Max deposit load:
28.83%
Latest trade:
32 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
17 minutes
Recovery Factor:
8.82
Long Trades:
163 (57.60%)
Short Trades:
120 (42.40%)
Profit Factor:
5.65
Expected Payoff:
7.93 USD
Average Profit:
12.40 USD
Average Loss:
-7.67 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-220.68 USD)
Maximal consecutive loss:
-220.68 USD (5)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
68.13 USD
Maximal:
254.49 USD (55.40%)
Relative drawdown:
By Balance:
14.91% (50.48 USD)
By Equity:
7.66% (158.25 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 279
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.1K
BTCUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 005.00 USD
Worst trade: -57 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +30.83 USD
Maximal consecutive loss: -220.68 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FBS-Real-7" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
133 more...
O Supreme Gold emprega uma estratégia que combina técnicas de seguimento de tendências e de escalpamento de curto prazo.

Estratégia de scalping: O robô utiliza uma estratégia de scalping baseada na entrada e saída instantânea de posições com base em movimentos de preço de curto prazo.

Otimizado para XAUUSD no M5: O Supreme Gold é especificamente ajustado para operar o par XAUUSD no intervalo de tempo M5, permitindo maximizar oportunidades no mercado de ouro.

Saldo mínimo: O saldo mínimo recomendado para aderir ao copy é de $3000 ou 300$ cent. Esse nível de saldo fornece margem suficiente para gerenciar riscos e permite que o robô opere de forma eficaz em prazos curtos.
Facilidade de uso: O XAUUSD Scalper é fácil de instalar e configurar em uma conta de negociação, tornando-o acessível a uma ampla gama de traders, tanto iniciantes quanto profissionais experientes.

No reviews
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 8.62% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copy

