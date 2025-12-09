信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SUPREME GOLD EA
Wagner Lucio Vicente

SUPREME GOLD EA

Wagner Lucio Vicente
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 165%
FBS-Real-7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
283
盈利交易:
220 (77.73%)
亏损交易:
63 (22.26%)
最好交易:
1 005.00 USD
最差交易:
-57.48 USD
毛利:
2 728.50 USD (57 447 pips)
毛利亏损:
-483.11 USD (16 153 pips)
最大连续赢利:
16 (30.83 USD)
最大连续盈利:
1 377.49 USD (11)
夏普比率:
0.13
交易活动:
3.06%
最大入金加载:
28.83%
最近交易:
32 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
8.82
长期交易:
163 (57.60%)
短期交易:
120 (42.40%)
利润因子:
5.65
预期回报:
7.93 USD
平均利润:
12.40 USD
平均损失:
-7.67 USD
最大连续失误:
5 (-220.68 USD)
最大连续亏损:
-220.68 USD (5)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
68.13 USD
最大值:
254.49 USD (55.40%)
相对跌幅:
结余:
14.91% (50.48 USD)
净值:
7.66% (158.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 279
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 7.1K
BTCUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 005.00 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +30.83 USD
最大连续亏损: -220.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
133 更多...
O Supreme Gold emprega uma estratégia que combina técnicas de seguimento de tendências e de escalpamento de curto prazo.

Estratégia de scalping: O robô utiliza uma estratégia de scalping baseada na entrada e saída instantânea de posições com base em movimentos de preço de curto prazo.

Otimizado para XAUUSD no M5: O Supreme Gold é especificamente ajustado para operar o par XAUUSD no intervalo de tempo M5, permitindo maximizar oportunidades no mercado de ouro.

Saldo mínimo: O saldo mínimo recomendado para aderir ao copy é de $3000 ou 300$ cent. Esse nível de saldo fornece margem suficiente para gerenciar riscos e permite que o robô opere de forma eficaz em prazos curtos.
Facilidade de uso: O XAUUSD Scalper é fácil de instalar e configurar em uma conta de negociação, tornando-o acessível a uma ampla gama de traders, tanto iniciantes quanto profissionais experientes.

没有评论
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 8.62% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
