Wagner Lucio Vicente

SUPREME GOLD EA

Wagner Lucio Vicente
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 165%
FBS-Real-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
283
Transacciones Rentables:
220 (77.73%)
Transacciones Irrentables:
63 (22.26%)
Mejor transacción:
1 005.00 USD
Peor transacción:
-57.48 USD
Beneficio Bruto:
2 728.50 USD (57 447 pips)
Pérdidas Brutas:
-483.11 USD (16 153 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (30.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 377.49 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
3.06%
Carga máxima del depósito:
28.83%
Último trade:
32 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
8.82
Transacciones Largas:
163 (57.60%)
Transacciones Cortas:
120 (42.40%)
Factor de Beneficio:
5.65
Beneficio Esperado:
7.93 USD
Beneficio medio:
12.40 USD
Pérdidas medias:
-7.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-220.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-220.68 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
68.13 USD
Máxima:
254.49 USD (55.40%)
Reducción relativa:
De balance:
14.91% (50.48 USD)
De fondos:
7.66% (158.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 279
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 7.1K
BTCUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 005.00 USD
Peor transacción: -57 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +30.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -220.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

O Supreme Gold emprega uma estratégia que combina técnicas de seguimento de tendências e de escalpamento de curto prazo.

Estratégia de scalping: O robô utiliza uma estratégia de scalping baseada na entrada e saída instantânea de posições com base em movimentos de preço de curto prazo.

Otimizado para XAUUSD no M5: O Supreme Gold é especificamente ajustado para operar o par XAUUSD no intervalo de tempo M5, permitindo maximizar oportunidades no mercado de ouro.

Saldo mínimo: O saldo mínimo recomendado para aderir ao copy é de $3000 ou 300$ cent. Esse nível de saldo fornece margem suficiente para gerenciar riscos e permite que o robô opere de forma eficaz em prazos curtos.
Facilidade de uso: O XAUUSD Scalper é fácil de instalar e configurar em uma conta de negociação, tornando-o acessível a uma ampla gama de traders, tanto iniciantes quanto profissionais experientes.

2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 8.62% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
