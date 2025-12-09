シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SUPREME GOLD EA
Wagner Lucio Vicente

SUPREME GOLD EA

Wagner Lucio Vicente
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 165%
FBS-Real-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
283
利益トレード:
220 (77.73%)
損失トレード:
63 (22.26%)
ベストトレード:
1 005.00 USD
最悪のトレード:
-57.48 USD
総利益:
2 728.50 USD (57 447 pips)
総損失:
-483.11 USD (16 153 pips)
最大連続の勝ち:
16 (30.83 USD)
最大連続利益:
1 377.49 USD (11)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
3.06%
最大入金額:
28.83%
最近のトレード:
32 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
8.82
長いトレード:
163 (57.60%)
短いトレード:
120 (42.40%)
プロフィットファクター:
5.65
期待されたペイオフ:
7.93 USD
平均利益:
12.40 USD
平均損失:
-7.67 USD
最大連続の負け:
5 (-220.68 USD)
最大連続損失:
-220.68 USD (5)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
68.13 USD
最大の:
254.49 USD (55.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.91% (50.48 USD)
エクイティによる:
7.66% (158.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 279
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 7.1K
BTCUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 005.00 USD
最悪のトレード: -57 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +30.83 USD
最大連続損失: -220.68 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
133 より多く...
O Supreme Gold emprega uma estratégia que combina técnicas de seguimento de tendências e de escalpamento de curto prazo.

Estratégia de scalping: O robô utiliza uma estratégia de scalping baseada na entrada e saída instantânea de posições com base em movimentos de preço de curto prazo.

Otimizado para XAUUSD no M5: O Supreme Gold é especificamente ajustado para operar o par XAUUSD no intervalo de tempo M5, permitindo maximizar oportunidades no mercado de ouro.

Saldo mínimo: O saldo mínimo recomendado para aderir ao copy é de $3000 ou 300$ cent. Esse nível de saldo fornece margem suficiente para gerenciar riscos e permite que o robô opere de forma eficaz em prazos curtos.
Facilidade de uso: O XAUUSD Scalper é fácil de instalar e configurar em uma conta de negociação, tornando-o acessível a uma ampla gama de traders, tanto iniciantes quanto profissionais experientes.

レビューなし
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 8.62% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
