SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SUPREME GOLD EA
Wagner Lucio Vicente

SUPREME GOLD EA

Wagner Lucio Vicente
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 165%
FBS-Real-7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
283
Gewinntrades:
220 (77.73%)
Verlusttrades:
63 (22.26%)
Bester Trade:
1 005.00 USD
Schlechtester Trade:
-57.48 USD
Bruttoprofit:
2 728.50 USD (57 447 pips)
Bruttoverlust:
-483.11 USD (16 153 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (30.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 377.49 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
3.06%
Max deposit load:
28.83%
Letzter Trade:
32 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
8.82
Long-Positionen:
163 (57.60%)
Short-Positionen:
120 (42.40%)
Profit-Faktor:
5.65
Mathematische Gewinnerwartung:
7.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-220.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-220.68 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
68.13 USD
Maximaler:
254.49 USD (55.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.91% (50.48 USD)
Kapital:
7.66% (158.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 279
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.1K
BTCUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 005.00 USD
Schlechtester Trade: -57 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -220.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
noch 133 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

O Supreme Gold emprega uma estratégia que combina técnicas de seguimento de tendências e de escalpamento de curto prazo.

Estratégia de scalping: O robô utiliza uma estratégia de scalping baseada na entrada e saída instantânea de posições com base em movimentos de preço de curto prazo.

Otimizado para XAUUSD no M5: O Supreme Gold é especificamente ajustado para operar o par XAUUSD no intervalo de tempo M5, permitindo maximizar oportunidades no mercado de ouro.

Saldo mínimo: O saldo mínimo recomendado para aderir ao copy é de $3000 ou 300$ cent. Esse nível de saldo fornece margem suficiente para gerenciar riscos e permite que o robô opere de forma eficaz em prazos curtos.
Facilidade de uso: O XAUUSD Scalper é fácil de instalar e configurar em uma conta de negociação, tornando-o acessível a uma ampla gama de traders, tanto iniciantes quanto profissionais experientes.

Keine Bewertungen
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 8.62% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SUPREME GOLD EA
30 USD pro Monat
165%
0
0
USD
0
USD
2
93%
283
77%
3%
5.64
7.93
USD
15%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.