Wagner Lucio Vicente

SUPREME GOLD EA

Wagner Lucio Vicente
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 165%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
283
Negociações com lucro:
220 (77.73%)
Negociações com perda:
63 (22.26%)
Melhor negociação:
1 005.00 USD
Pior negociação:
-57.48 USD
Lucro bruto:
2 728.50 USD (57 447 pips)
Perda bruta:
-483.11 USD (16 153 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (30.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 377.49 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
3.06%
Depósito máximo carregado:
28.83%
Último negócio:
32 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
8.82
Negociações longas:
163 (57.60%)
Negociações curtas:
120 (42.40%)
Fator de lucro:
5.65
Valor esperado:
7.93 USD
Lucro médio:
12.40 USD
Perda média:
-7.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-220.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-220.68 USD (5)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
68.13 USD
Máximo:
254.49 USD (55.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.91% (50.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.66% (158.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 279
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.1K
BTCUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 005.00 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +30.83 USD
Máxima perda consecutiva: -220.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
133 mais ...
O Supreme Gold emprega uma estratégia que combina técnicas de seguimento de tendências e de escalpamento de curto prazo.

Estratégia de scalping: O robô utiliza uma estratégia de scalping baseada na entrada e saída instantânea de posições com base em movimentos de preço de curto prazo.

Otimizado para XAUUSD no M5: O Supreme Gold é especificamente ajustado para operar o par XAUUSD no intervalo de tempo M5, permitindo maximizar oportunidades no mercado de ouro.

Saldo mínimo: O saldo mínimo recomendado para aderir ao copy é de $3000 ou 300$ cent. Esse nível de saldo fornece margem suficiente para gerenciar riscos e permite que o robô opere de forma eficaz em prazos curtos.
Facilidade de uso: O XAUUSD Scalper é fácil de instalar e configurar em uma conta de negociação, tornando-o acessível a uma ampla gama de traders, tanto iniciantes quanto profissionais experientes.

Sem comentários
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 8.62% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.