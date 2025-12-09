SignauxSections
Wagner Lucio Vicente

SUPREME GOLD EA

Wagner Lucio Vicente
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
190
Bénéfice trades:
152 (80.00%)
Perte trades:
38 (20.00%)
Meilleure transaction:
44.20 USD
Pire transaction:
-38.25 USD
Bénéfice brut:
309.48 USD (47 101 pips)
Perte brute:
-159.69 USD (9 388 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (30.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.85 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
60.75%
Charge de dépôt maximale:
14.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
190
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
2.97
Longs trades:
113 (59.47%)
Courts trades:
77 (40.53%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
2.04 USD
Perte moyenne:
-4.20 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-42.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.57 USD (2)
Croissance mensuelle:
30.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
50.48 USD (14.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.91% (50.48 USD)
Par fonds propres:
4.38% (89.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 186
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 146
BTCUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.5K
BTCUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.20 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +30.83 USD
Perte consécutive maximale: -42.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
133 plus...
O Supreme Gold emprega uma estratégia que combina técnicas de seguimento de tendências e de escalpamento de curto prazo.

Estratégia de scalping: O robô utiliza uma estratégia de scalping baseada na entrada e saída instantânea de posições com base em movimentos de preço de curto prazo.

Otimizado para XAUUSD no M5: O Supreme Gold é especificamente ajustado para operar o par XAUUSD no intervalo de tempo M5, permitindo maximizar oportunidades no mercado de ouro.

Saldo mínimo: O saldo mínimo recomendado para operar com o robô é de $1000 ou 100$ cent. Esse nível de saldo fornece margem suficiente para gerenciar riscos e permite que o robô opere de forma eficaz em prazos curtos.
Facilidade de uso: O XAUUSD Scalper é fácil de instalar e configurar em uma conta de negociação, tornando-o acessível a uma ampla gama de traders, tanto iniciantes quanto profissionais experientes.

Aucun avis
2025.12.09 16:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 13:07
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 8.62% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SUPREME GOLD EA
30 USD par mois
31%
0
0
USD
2.1K
USD
1
100%
190
80%
61%
1.93
0.79
USD
15%
1:500
Copier

