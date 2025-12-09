- Büyüme
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
104 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
151.13 USD (15 085 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
104 (151.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.13 USD (104)
Sharpe oranı:
2.90
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.64%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
104 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.45 USD
Ortalama kâr:
1.45 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.58% (166.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +2.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 104
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +151.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
