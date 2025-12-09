СигналыРазделы
Sergei Riazantsev

Tuatamur

Sergei Riazantsev
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
113 (98.26%)
Убыточных трейдов:
2 (1.74%)
Лучший трейд:
43.84 USD
Худший трейд:
-17.86 USD
Общая прибыль:
205.13 USD (16 372 pips)
Общий убыток:
-35.70 USD (3 569 pips)
Макс. серия выигрышей:
105 (194.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
194.97 USD (105)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.50%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.75
Длинных трейдов:
1 (0.87%)
Коротких трейдов:
114 (99.13%)
Профит фактор:
5.75
Мат. ожидание:
1.47 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-17.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-35.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.70 USD (2)
Прирост в месяц:
1.13%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
35.70 USD (1.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.62% (35.70 USD)
По эквити:
9.28% (337.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.84 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 105
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +194.97 USD
Макс. убыток в серии: -35.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговый сигнал от профессионального трейдера.

Стабильная прибыль.

Минимальная просадка. 

Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.