- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
115
利益トレード:
113 (98.26%)
損失トレード:
2 (1.74%)
ベストトレード:
43.84 USD
最悪のトレード:
-17.86 USD
総利益:
205.13 USD (16 372 pips)
総損失:
-35.70 USD (3 569 pips)
最大連続の勝ち:
105 (194.97 USD)
最大連続利益:
194.97 USD (105)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.50%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.75
長いトレード:
1 (0.87%)
短いトレード:
114 (99.13%)
プロフィットファクター:
5.75
期待されたペイオフ:
1.47 USD
平均利益:
1.82 USD
平均損失:
-17.85 USD
最大連続の負け:
2 (-35.70 USD)
最大連続損失:
-35.70 USD (2)
月間成長:
1.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
35.70 USD (1.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.62% (35.70 USD)
エクイティによる:
9.28% (337.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.84 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 105
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +194.97 USD
最大連続損失: -35.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Signals from a professional trader.
Stable profit.
Minimum drawdown.
レビューなし
