- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
115 (98.29%)
Verlusttrades:
2 (1.71%)
Bester Trade:
43.84 USD
Schlechtester Trade:
-17.86 USD
Bruttoprofit:
208.13 USD (16 672 pips)
Bruttoverlust:
-35.70 USD (3 569 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
105 (194.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.97 USD (105)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.50%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.83
Long-Positionen:
1 (0.85%)
Short-Positionen:
116 (99.15%)
Profit-Faktor:
5.83
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-35.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
35.70 USD (1.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.62% (35.70 USD)
Kapital:
9.28% (337.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Signals from a professional trader.
Stable profit.
Minimum drawdown.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
33 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
11
0%
117
98%
100%
5.82
1.47
USD
USD
9%
1:40