Sergei Riazantsev

Tuatamur

Sergei Riazantsev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
117
Gewinntrades:
115 (98.29%)
Verlusttrades:
2 (1.71%)
Bester Trade:
43.84 USD
Schlechtester Trade:
-17.86 USD
Bruttoprofit:
208.13 USD (16 672 pips)
Bruttoverlust:
-35.70 USD (3 569 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
105 (194.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.97 USD (105)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.50%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.83
Long-Positionen:
1 (0.85%)
Short-Positionen:
116 (99.15%)
Profit-Faktor:
5.83
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-35.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
35.70 USD (1.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.62% (35.70 USD)
Kapital:
9.28% (337.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 172
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43.84 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 105
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +194.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Signals from a professional trader.

Stable profit.

Minimum drawdown.
Keine Bewertungen
2025.12.26 16:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
