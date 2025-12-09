- 成长
交易:
115
盈利交易:
113 (98.26%)
亏损交易:
2 (1.74%)
最好交易:
43.84 USD
最差交易:
-17.86 USD
毛利:
205.13 USD (16 372 pips)
毛利亏损:
-35.70 USD (3 569 pips)
最大连续赢利:
105 (194.97 USD)
最大连续盈利:
194.97 USD (105)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.50%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.75
长期交易:
1 (0.87%)
短期交易:
114 (99.13%)
利润因子:
5.75
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
1.82 USD
平均损失:
-17.85 USD
最大连续失误:
2 (-35.70 USD)
最大连续亏损:
-35.70 USD (2)
每月增长:
1.13%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
35.70 USD (1.12%)
相对跌幅:
结余:
0.62% (35.70 USD)
净值:
9.28% (337.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.84 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 105
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +194.97 USD
最大连续亏损: -35.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Signals from a professional trader.
Stable profit.
Minimum drawdown.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
5%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
10
0%
115
98%
100%
5.74
1.47
USD
USD
9%
1:40