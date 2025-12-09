- 자본
- 축소
트레이드:
139
이익 거래:
137 (98.56%)
손실 거래:
2 (1.44%)
최고의 거래:
43.84 USD
최악의 거래:
-17.86 USD
총 수익:
240.72 USD (19 924 pips)
총 손실:
-35.70 USD (3 569 pips)
연속 최대 이익:
105 (194.97 USD)
연속 최대 이익:
194.97 USD (105)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.50%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.74
롱(주식매수):
1 (0.72%)
숏(주식차입매도):
138 (99.28%)
수익 요인:
6.74
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
1.76 USD
평균 손실:
-17.85 USD
연속 최대 손실:
2 (-35.70 USD)
연속 최대 손실:
-35.70 USD (2)
월별 성장률:
1.03%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
35.70 USD (1.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.62% (35.70 USD)
자본금별:
9.28% (337.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.84 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 105
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +194.97 USD
연속 최대 손실: -35.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Signals from a professional trader.
Stable profit.
Minimum drawdown.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
6%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
12
0%
139
98%
100%
6.74
1.47
USD
USD
9%
1:40