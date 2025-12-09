- Crescimento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
113 (98.26%)
Negociações com perda:
2 (1.74%)
Melhor negociação:
43.84 USD
Pior negociação:
-17.86 USD
Lucro bruto:
205.13 USD (16 372 pips)
Perda bruta:
-35.70 USD (3 569 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
105 (194.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
194.97 USD (105)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.50%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.75
Negociações longas:
1 (0.87%)
Negociações curtas:
114 (99.13%)
Fator de lucro:
5.75
Valor esperado:
1.47 USD
Lucro médio:
1.82 USD
Perda média:
-17.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-35.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.70 USD (2)
Crescimento mensal:
1.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
35.70 USD (1.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.62% (35.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.28% (337.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.84 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 105
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +194.97 USD
Máxima perda consecutiva: -35.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Signals from a professional trader.
Stable profit.
Minimum drawdown.
Sem comentários
33 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
10
0%
115
98%
100%
5.74
1.47
USD
USD
9%
1:40