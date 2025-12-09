- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
115
Transacciones Rentables:
113 (98.26%)
Transacciones Irrentables:
2 (1.74%)
Mejor transacción:
43.84 USD
Peor transacción:
-17.86 USD
Beneficio Bruto:
205.13 USD (16 372 pips)
Pérdidas Brutas:
-35.70 USD (3 569 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
105 (194.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
194.97 USD (105)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.50%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.75
Transacciones Largas:
1 (0.87%)
Transacciones Cortas:
114 (99.13%)
Factor de Beneficio:
5.75
Beneficio Esperado:
1.47 USD
Beneficio medio:
1.82 USD
Pérdidas medias:
-17.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-35.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.13%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
35.70 USD (1.12%)
Reducción relativa:
De balance:
0.62% (35.70 USD)
De fondos:
9.28% (337.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDrfd
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDrfd
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +43.84 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 105
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +194.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Signals from a professional trader.
Stable profit.
Minimum drawdown.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
33 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
10
0%
115
98%
100%
5.74
1.47
USD
USD
9%
1:40