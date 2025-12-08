SinyallerBölümler
HANI MABAD

Bitcoin Edge

HANI MABAD
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 25%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
303
Kârla kapanan işlemler:
280 (92.40%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (7.59%)
En iyi işlem:
10.59 USD
En kötü işlem:
-19.60 USD
Brüt kâr:
416.12 USD (2 812 916 pips)
Brüt zarar:
-180.71 USD (1 666 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
120 (124.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.07 USD (71)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
80.77%
Maks. mevduat yükü:
19.26%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
308
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.39
Alış işlemleri:
103 (33.99%)
Satış işlemleri:
200 (66.01%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.49 USD
Ortalama zarar:
-7.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-69.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.49 USD (8)
Aylık büyüme:
25.44%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
69.49 USD (5.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.49% (69.49 USD)
Varlığa göre:
29.92% (304.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 223
XAUUSDm 54
GBPUSDm 17
USDJPYm 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 112
XAUUSDm 104
GBPUSDm 11
USDJPYm 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 1M
XAUUSDm 104K
GBPUSDm 1.1K
USDJPYm 1.2K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.59 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 71
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +124.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
İnceleme yok
2025.12.09 00:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 21:41
Share of trading days is too low
2025.12.08 21:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 20:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 20:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 20:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
