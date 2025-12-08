시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Bitcoin Edge
HANI MABAD

Bitcoin Edge

HANI MABAD
0 리뷰
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -27%
Exness-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 030
이익 거래:
1 839 (90.59%)
손실 거래:
191 (9.41%)
최고의 거래:
135.46 USD
최악의 거래:
-287.15 USD
총 수익:
4 512.62 USD (15 057 742 pips)
총 손실:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
연속 최대 이익:
149 (731.82 USD)
연속 최대 이익:
731.82 USD (149)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
91.65%
최대 입금량:
332.15%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
134
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
869 (42.81%)
숏(주식차입매도):
1 161 (57.19%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
2.45 USD
평균 손실:
-23.20 USD
연속 최대 손실:
19 (-1 720.58 USD)
연속 최대 손실:
-1 720.58 USD (19)
월별 성장률:
-27.27%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.82 USD
최대한의:
1 869.79 USD (68.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.13% (1 869.79 USD)
자본금별:
96.83% (1 912.16 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDm 915
BTCUSDm 874
GBPUSDm 146
GBPJPYm 78
USDJPYm 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDm -103
BTCUSDm 221
GBPUSDm 28
GBPJPYm -93
USDJPYm 27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDm 215K
BTCUSDm 1.2M
GBPUSDm 786
GBPJPYm -16K
USDJPYm 3.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +135.46 USD
최악의 거래: -287 USD
연속 최대 이익: 149
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +731.82 USD
연속 최대 손실: -1 720.58 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
리뷰 없음
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 06:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
