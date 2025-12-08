- 자본
트레이드:
2 030
이익 거래:
1 839 (90.59%)
손실 거래:
191 (9.41%)
최고의 거래:
135.46 USD
최악의 거래:
-287.15 USD
총 수익:
4 512.62 USD (15 057 742 pips)
총 손실:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
연속 최대 이익:
149 (731.82 USD)
연속 최대 이익:
731.82 USD (149)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
91.65%
최대 입금량:
332.15%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
134
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
869 (42.81%)
숏(주식차입매도):
1 161 (57.19%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.04 USD
평균 이익:
2.45 USD
평균 손실:
-23.20 USD
연속 최대 손실:
19 (-1 720.58 USD)
연속 최대 손실:
-1 720.58 USD (19)
월별 성장률:
-27.27%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.82 USD
최대한의:
1 869.79 USD (68.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.13% (1 869.79 USD)
자본금별:
96.83% (1 912.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|915
|BTCUSDm
|874
|GBPUSDm
|146
|GBPJPYm
|78
|USDJPYm
|17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-103
|BTCUSDm
|221
|GBPUSDm
|28
|GBPJPYm
|-93
|USDJPYm
|27
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|215K
|BTCUSDm
|1.2M
|GBPUSDm
|786
|GBPJPYm
|-16K
|USDJPYm
|3.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +135.46 USD
최악의 거래: -287 USD
연속 최대 이익: 149
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +731.82 USD
연속 최대 손실: -1 720.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
리뷰 없음
