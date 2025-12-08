信号部分
Bitcoin Edge
HANI MABAD

Bitcoin Edge

HANI MABAD
4
0 / 0 USD
增长自 2025 -6%
Exness-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 956
盈利交易:
1 775 (90.74%)
亏损交易:
181 (9.25%)
最好交易:
135.46 USD
最差交易:
-287.15 USD
毛利:
4 339.96 USD (14 643 098 pips)
毛利亏损:
-4 179.78 USD (13 175 242 pips)
最大连续赢利:
149 (731.82 USD)
最大连续盈利:
731.82 USD (149)
夏普比率:
0.01
交易活动:
91.65%
最大入金加载:
332.15%
最近交易:
18 几分钟前
每周交易:
206
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.09
长期交易:
839 (42.89%)
短期交易:
1 117 (57.11%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.08 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-23.09 USD
最大连续失误:
19 (-1 720.58 USD)
最大连续亏损:
-1 720.58 USD (19)
每月增长:
-6.02%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
33.82 USD
最大值:
1 869.79 USD (68.34%)
相对跌幅:
结余:
86.13% (1 869.79 USD)
净值:
96.83% (1 912.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 871
BTCUSDm 859
GBPUSDm 141
GBPJPYm 70
USDJPYm 15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -11
BTCUSDm 221
GBPUSDm 23
GBPJPYm -94
USDJPYm 21
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 306K
BTCUSDm 1.2M
GBPUSDm 513
GBPJPYm -16K
USDJPYm 2.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +135.46 USD
最差交易: -287 USD
最大连续赢利: 149
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +731.82 USD
最大连续亏损: -1 720.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
2026.01.05 06:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
High current drawdown in 57% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
