- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 956
盈利交易:
1 775 (90.74%)
亏损交易:
181 (9.25%)
最好交易:
135.46 USD
最差交易:
-287.15 USD
毛利:
4 339.96 USD (14 643 098 pips)
毛利亏损:
-4 179.78 USD (13 175 242 pips)
最大连续赢利:
149 (731.82 USD)
最大连续盈利:
731.82 USD (149)
夏普比率:
0.01
交易活动:
91.65%
最大入金加载:
332.15%
最近交易:
18 几分钟前
每周交易:
206
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.09
长期交易:
839 (42.89%)
短期交易:
1 117 (57.11%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.08 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-23.09 USD
最大连续失误:
19 (-1 720.58 USD)
最大连续亏损:
-1 720.58 USD (19)
每月增长:
-6.02%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
33.82 USD
最大值:
1 869.79 USD (68.34%)
相对跌幅:
结余:
86.13% (1 869.79 USD)
净值:
96.83% (1 912.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|871
|BTCUSDm
|859
|GBPUSDm
|141
|GBPJPYm
|70
|USDJPYm
|15
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-11
|BTCUSDm
|221
|GBPUSDm
|23
|GBPJPYm
|-94
|USDJPYm
|21
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|306K
|BTCUSDm
|1.2M
|GBPUSDm
|513
|GBPJPYm
|-16K
|USDJPYm
|2.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +135.46 USD
最差交易: -287 USD
最大连续赢利: 149
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +731.82 USD
最大连续亏损: -1 720.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
没有评论