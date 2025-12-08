- Прирост
Всего трейдов:
2 034
Прибыльных трейдов:
1 843 (90.60%)
Убыточных трейдов:
191 (9.39%)
Лучший трейд:
135.46 USD
Худший трейд:
-287.15 USD
Общая прибыль:
4 519.44 USD (15 064 564 pips)
Общий убыток:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
Макс. серия выигрышей:
149 (731.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
731.82 USD (149)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
91.65%
Макс. загрузка депозита:
332.15%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
872 (42.87%)
Коротких трейдов:
1 162 (57.13%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
2.45 USD
Средний убыток:
-23.20 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 720.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 720.58 USD (19)
Прирост в месяц:
-25.45%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.82 USD
Максимальная:
1 869.79 USD (68.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.13% (1 869.79 USD)
По эквити:
96.83% (1 912.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|919
|BTCUSDm
|874
|GBPUSDm
|146
|GBPJPYm
|78
|USDJPYm
|17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-96
|BTCUSDm
|221
|GBPUSDm
|28
|GBPJPYm
|-93
|USDJPYm
|27
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|222K
|BTCUSDm
|1.2M
|GBPUSDm
|786
|GBPJPYm
|-16K
|USDJPYm
|3.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Лучший трейд: +135.46 USD
Худший трейд: -287 USD
Макс. серия выигрышей: 149
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +731.82 USD
Макс. убыток в серии: -1 720.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
Нет отзывов
