Сигналы / MetaTrader 4 / Bitcoin Edge
HANI MABAD

Bitcoin Edge

HANI MABAD
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -25%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 034
Прибыльных трейдов:
1 843 (90.60%)
Убыточных трейдов:
191 (9.39%)
Лучший трейд:
135.46 USD
Худший трейд:
-287.15 USD
Общая прибыль:
4 519.44 USD (15 064 564 pips)
Общий убыток:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
Макс. серия выигрышей:
149 (731.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
731.82 USD (149)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
91.65%
Макс. загрузка депозита:
332.15%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
872 (42.87%)
Коротких трейдов:
1 162 (57.13%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
2.45 USD
Средний убыток:
-23.20 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 720.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 720.58 USD (19)
Прирост в месяц:
-25.45%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.82 USD
Максимальная:
1 869.79 USD (68.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.13% (1 869.79 USD)
По эквити:
96.83% (1 912.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 919
BTCUSDm 874
GBPUSDm 146
GBPJPYm 78
USDJPYm 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -96
BTCUSDm 221
GBPUSDm 28
GBPJPYm -93
USDJPYm 27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 222K
BTCUSDm 1.2M
GBPUSDm 786
GBPJPYm -16K
USDJPYm 3.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +135.46 USD
Худший трейд: -287 USD
Макс. серия выигрышей: 149
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +731.82 USD
Макс. убыток в серии: -1 720.58 USD

The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 06:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
