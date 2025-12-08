シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Bitcoin Edge
HANI MABAD

Bitcoin Edge

HANI MABAD
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -25%
Exness-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 034
利益トレード:
1 843 (90.60%)
損失トレード:
191 (9.39%)
ベストトレード:
135.46 USD
最悪のトレード:
-287.15 USD
総利益:
4 519.44 USD (15 064 564 pips)
総損失:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
最大連続の勝ち:
149 (731.82 USD)
最大連続利益:
731.82 USD (149)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
91.65%
最大入金額:
332.15%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
133
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
872 (42.87%)
短いトレード:
1 162 (57.13%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
2.45 USD
平均損失:
-23.20 USD
最大連続の負け:
19 (-1 720.58 USD)
最大連続損失:
-1 720.58 USD (19)
月間成長:
-25.45%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.82 USD
最大の:
1 869.79 USD (68.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.13% (1 869.79 USD)
エクイティによる:
96.83% (1 912.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 919
BTCUSDm 874
GBPUSDm 146
GBPJPYm 78
USDJPYm 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm -96
BTCUSDm 221
GBPUSDm 28
GBPJPYm -93
USDJPYm 27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 222K
BTCUSDm 1.2M
GBPUSDm 786
GBPJPYm -16K
USDJPYm 3.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +135.46 USD
最悪のトレード: -287 USD
最大連続の勝ち: 149
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +731.82 USD
最大連続損失: -1 720.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
レビューなし
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 06:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Bitcoin Edge
30 USD/月
-25%
0
0
USD
259
USD
5
87%
2 034
90%
92%
1.01
0.04
USD
97%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください