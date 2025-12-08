- 成長
トレード:
2 034
利益トレード:
1 843 (90.60%)
損失トレード:
191 (9.39%)
ベストトレード:
135.46 USD
最悪のトレード:
-287.15 USD
総利益:
4 519.44 USD (15 064 564 pips)
総損失:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
最大連続の勝ち:
149 (731.82 USD)
最大連続利益:
731.82 USD (149)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
91.65%
最大入金額:
332.15%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
133
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
872 (42.87%)
短いトレード:
1 162 (57.13%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
2.45 USD
平均損失:
-23.20 USD
最大連続の負け:
19 (-1 720.58 USD)
最大連続損失:
-1 720.58 USD (19)
月間成長:
-25.45%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.82 USD
最大の:
1 869.79 USD (68.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.13% (1 869.79 USD)
エクイティによる:
96.83% (1 912.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|919
|BTCUSDm
|874
|GBPUSDm
|146
|GBPJPYm
|78
|USDJPYm
|17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-96
|BTCUSDm
|221
|GBPUSDm
|28
|GBPJPYm
|-93
|USDJPYm
|27
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|222K
|BTCUSDm
|1.2M
|GBPUSDm
|786
|GBPJPYm
|-16K
|USDJPYm
|3.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
