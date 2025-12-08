- Wachstum
Trades insgesamt:
2 034
Gewinntrades:
1 843 (90.60%)
Verlusttrades:
191 (9.39%)
Bester Trade:
135.46 USD
Schlechtester Trade:
-287.15 USD
Bruttoprofit:
4 519.44 USD (15 064 564 pips)
Bruttoverlust:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
149 (731.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
731.82 USD (149)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
91.65%
Max deposit load:
332.15%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
133
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.05
Long-Positionen:
872 (42.87%)
Short-Positionen:
1 162 (57.13%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-1 720.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 720.58 USD (19)
Wachstum pro Monat :
-25.45%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.82 USD
Maximaler:
1 869.79 USD (68.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.13% (1 869.79 USD)
Kapital:
96.83% (1 912.16 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|919
|BTCUSDm
|874
|GBPUSDm
|146
|GBPJPYm
|78
|USDJPYm
|17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|-96
|BTCUSDm
|221
|GBPUSDm
|28
|GBPJPYm
|-93
|USDJPYm
|27
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|222K
|BTCUSDm
|1.2M
|GBPUSDm
|786
|GBPJPYm
|-16K
|USDJPYm
|3.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
