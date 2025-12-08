SignaleKategorien
HANI MABAD

Bitcoin Edge

HANI MABAD
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -25%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 034
Gewinntrades:
1 843 (90.60%)
Verlusttrades:
191 (9.39%)
Bester Trade:
135.46 USD
Schlechtester Trade:
-287.15 USD
Bruttoprofit:
4 519.44 USD (15 064 564 pips)
Bruttoverlust:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
149 (731.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
731.82 USD (149)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
91.65%
Max deposit load:
332.15%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
133
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.05
Long-Positionen:
872 (42.87%)
Short-Positionen:
1 162 (57.13%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-1 720.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 720.58 USD (19)
Wachstum pro Monat :
-25.45%
Algo-Trading:
87%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.82 USD
Maximaler:
1 869.79 USD (68.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.13% (1 869.79 USD)
Kapital:
96.83% (1 912.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 919
BTCUSDm 874
GBPUSDm 146
GBPJPYm 78
USDJPYm 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -96
BTCUSDm 221
GBPUSDm 28
GBPJPYm -93
USDJPYm 27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 222K
BTCUSDm 1.2M
GBPUSDm 786
GBPJPYm -16K
USDJPYm 3.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +135.46 USD
Schlechtester Trade: -287 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 149
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +731.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 720.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
Bitcoin Edge
30 USD pro Monat
-25%
0
0
USD
259
USD
5
87%
2 034
90%
92%
1.01
0.04
USD
97%
1:200
