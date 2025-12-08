SinaisSeções
crescimento desde 2025 -25%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 034
Negociações com lucro:
1 843 (90.60%)
Negociações com perda:
191 (9.39%)
Melhor negociação:
135.46 USD
Pior negociação:
-287.15 USD
Lucro bruto:
4 519.44 USD (15 064 564 pips)
Perda bruta:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
149 (731.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
731.82 USD (149)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
91.65%
Depósito máximo carregado:
332.15%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
133
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
872 (42.87%)
Negociações curtas:
1 162 (57.13%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-23.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 720.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 720.58 USD (19)
Crescimento mensal:
-25.45%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.82 USD
Máximo:
1 869.79 USD (68.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.13% (1 869.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
96.83% (1 912.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 919
BTCUSDm 874
GBPUSDm 146
GBPJPYm 78
USDJPYm 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -96
BTCUSDm 221
GBPUSDm 28
GBPJPYm -93
USDJPYm 27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 222K
BTCUSDm 1.2M
GBPUSDm 786
GBPJPYm -16K
USDJPYm 3.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +135.46 USD
Pior negociação: -287 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 149
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +731.82 USD
Máxima perda consecutiva: -1 720.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
Sem comentários
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 15:06
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 06:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
