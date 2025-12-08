- Crescimento
Negociações:
2 034
Negociações com lucro:
1 843 (90.60%)
Negociações com perda:
191 (9.39%)
Melhor negociação:
135.46 USD
Pior negociação:
-287.15 USD
Lucro bruto:
4 519.44 USD (15 064 564 pips)
Perda bruta:
-4 431.91 USD (13 679 289 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
149 (731.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
731.82 USD (149)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
91.65%
Depósito máximo carregado:
332.15%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
133
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
872 (42.87%)
Negociações curtas:
1 162 (57.13%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-23.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 720.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 720.58 USD (19)
Crescimento mensal:
-25.45%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.82 USD
Máximo:
1 869.79 USD (68.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.13% (1 869.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
96.83% (1 912.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|919
|BTCUSDm
|874
|GBPUSDm
|146
|GBPJPYm
|78
|USDJPYm
|17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-96
|BTCUSDm
|221
|GBPUSDm
|28
|GBPJPYm
|-93
|USDJPYm
|27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|222K
|BTCUSDm
|1.2M
|GBPUSDm
|786
|GBPJPYm
|-16K
|USDJPYm
|3.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +135.46 USD
Pior negociação: -287 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 149
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +731.82 USD
Máxima perda consecutiva: -1 720.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
The strategy will use Bitcoin or Gold as the main currencies to trade. It is mixed by manual and algo.
