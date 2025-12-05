Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3 0.00 × 5 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 8 RoboForex-ECN 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.03 × 40 ICMarketsSC-MT5-2 0.18 × 49 GoMarkets-Live 1.17 × 12 FBSTradestone-Real 4.67 × 3 FPMarketsSC-Live 7.00 × 17 AlfaForexRU-Real 7.08 × 13 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya