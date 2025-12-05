- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
43 (91.48%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.51%)
En iyi işlem:
4.92 USD
En kötü işlem:
-3.03 USD
Brüt kâr:
42.02 USD (425 646 pips)
Brüt zarar:
-4.07 USD (35 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (23.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.42 USD (23)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.55%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
9.58
Alış işlemleri:
24 (51.06%)
Satış işlemleri:
23 (48.94%)
Kâr faktörü:
10.32
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
0.98 USD
Ortalama zarar:
-1.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.96 USD (3)
Aylık büyüme:
28.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.96 USD (3.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.67% (3.96 USD)
Varlığa göre:
1.86% (2.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|45
|US100
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|38
|US100
|0
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|390K
|US100
|129
|EURUSD
|-11
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.92 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +23.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.03 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.18 × 49
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
FBSTradestone-Real
|4.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
6
0%
47
91%
100%
10.32
0.81
USD
USD
4%
1:500