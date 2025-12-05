シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / The 1 MD Signal
Akl Keyrouz

The 1 MD Signal

Akl Keyrouz
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 45%
FPMarketsLLC-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
51 (89.47%)
損失トレード:
6 (10.53%)
ベストトレード:
4.92 USD
最悪のトレード:
-3.03 USD
総利益:
51.71 USD (536 602 pips)
総損失:
-6.46 USD (55 928 pips)
最大連続の勝ち:
23 (23.42 USD)
最大連続利益:
23.42 USD (23)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
81.45%
最大入金額:
5.92%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
11.43
長いトレード:
32 (56.14%)
短いトレード:
25 (43.86%)
プロフィットファクター:
8.00
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
1.01 USD
平均損失:
-1.08 USD
最大連続の負け:
3 (-3.96 USD)
最大連続損失:
-3.96 USD (3)
月間成長:
19.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.96 USD (3.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.67% (3.96 USD)
エクイティによる:
13.60% (19.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 55
US100 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 45
US100 0
EURUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 481K
US100 129
EURUSD -11
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.92 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +23.42 USD
最大連続損失: -3.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
The 1 MD Signal
30 USD/月
45%
0
0
USD
145
USD
9
0%
57
89%
81%
8.00
0.79
USD
14%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください