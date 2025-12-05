いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real3 0.00 × 5 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 8 Exness-MT5Real 0.03 × 40 ICMarketsSC-MT5-2 0.62 × 66 GoMarkets-Live 1.17 × 12 FBSTradestone-Real 4.67 × 3 FPMarketsSC-Live 7.00 × 17 AlfaForexRU-Real 7.08 × 13 RoboForex-ECN 21.00 × 1