- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
51 (89.47%)
損失トレード:
6 (10.53%)
ベストトレード:
4.92 USD
最悪のトレード:
-3.03 USD
総利益:
51.71 USD (536 602 pips)
総損失:
-6.46 USD (55 928 pips)
最大連続の勝ち:
23 (23.42 USD)
最大連続利益:
23.42 USD (23)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
81.45%
最大入金額:
5.92%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
11.43
長いトレード:
32 (56.14%)
短いトレード:
25 (43.86%)
プロフィットファクター:
8.00
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
1.01 USD
平均損失:
-1.08 USD
最大連続の負け:
3 (-3.96 USD)
最大連続損失:
-3.96 USD (3)
月間成長:
19.14%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.96 USD (3.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.67% (3.96 USD)
エクイティによる:
13.60% (19.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|55
|US100
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|45
|US100
|0
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|481K
|US100
|129
|EURUSD
|-11
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.92 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +23.42 USD
最大連続損失: -3.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real
|0.03 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
FBSTradestone-Real
|4.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
45%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
9
0%
57
89%
81%
8.00
0.79
USD
USD
14%
1:500