Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
51 (89.47%)
Transacciones Irrentables:
6 (10.53%)
Mejor transacción:
4.92 USD
Peor transacción:
-3.03 USD
Beneficio Bruto:
51.71 USD (536 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.46 USD (55 928 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (23.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.42 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.53
Actividad comercial:
81.45%
Carga máxima del depósito:
5.92%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
11.43
Transacciones Largas:
32 (56.14%)
Transacciones Cortas:
25 (43.86%)
Factor de Beneficio:
8.00
Beneficio Esperado:
0.79 USD
Beneficio medio:
1.01 USD
Pérdidas medias:
-1.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-3.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.96 USD (3)
Crecimiento al mes:
19.14%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.96 USD (3.67%)
Reducción relativa:
De balance:
3.67% (3.96 USD)
De fondos:
13.60% (19.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|55
|US100
|1
|EURUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|45
|US100
|0
|EURUSD
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|481K
|US100
|129
|EURUSD
|-11
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.92 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +23.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Exness-MT5Real
|0.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
FBSTradestone-Real
|4.67 × 3
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
