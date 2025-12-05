- Crescita
Trade:
47
Profit Trade:
43 (91.48%)
Loss Trade:
4 (8.51%)
Best Trade:
4.92 USD
Worst Trade:
-3.03 USD
Profitto lordo:
42.02 USD (425 646 pips)
Perdita lorda:
-4.07 USD (35 427 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (23.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.42 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.55%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
9.58
Long Trade:
24 (51.06%)
Short Trade:
23 (48.94%)
Fattore di profitto:
10.32
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-1.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.96 USD (3)
Crescita mensile:
28.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.96 USD (3.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.67% (3.96 USD)
Per equità:
1.86% (2.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|45
|US100
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|38
|US100
|0
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|390K
|US100
|129
|EURUSD
|-11
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.92 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +23.42 USD
Massima perdita consecutiva: -3.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.03 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.18 × 49
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
FBSTradestone-Real
|4.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
