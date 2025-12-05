SegnaliSezioni
Akl Keyrouz

The 1 MD Signal

Akl Keyrouz
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 38%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
43 (91.48%)
Loss Trade:
4 (8.51%)
Best Trade:
4.92 USD
Worst Trade:
-3.03 USD
Profitto lordo:
42.02 USD (425 646 pips)
Perdita lorda:
-4.07 USD (35 427 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (23.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.42 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.55%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
9.58
Long Trade:
24 (51.06%)
Short Trade:
23 (48.94%)
Fattore di profitto:
10.32
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-1.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.96 USD (3)
Crescita mensile:
28.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.96 USD (3.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.67% (3.96 USD)
Per equità:
1.86% (2.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 45
US100 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 38
US100 0
EURUSD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 390K
US100 129
EURUSD -11
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.92 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +23.42 USD
Massima perdita consecutiva: -3.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
0.18 × 49
GoMarkets-Live
1.17 × 12
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
Non ci sono recensioni
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
