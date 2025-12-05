- Прирост
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
51 (89.47%)
Убыточных трейдов:
6 (10.53%)
Лучший трейд:
4.92 USD
Худший трейд:
-3.03 USD
Общая прибыль:
51.71 USD (536 602 pips)
Общий убыток:
-6.46 USD (55 928 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (23.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.42 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
81.45%
Макс. загрузка депозита:
5.92%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
11.43
Длинных трейдов:
32 (56.14%)
Коротких трейдов:
25 (43.86%)
Профит фактор:
8.00
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.01 USD
Средний убыток:
-1.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.96 USD (3)
Прирост в месяц:
19.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.96 USD (3.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.67% (3.96 USD)
По эквити:
13.60% (19.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|55
|US100
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|45
|US100
|0
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|481K
|US100
|129
|EURUSD
|-11
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real
|0.03 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
FBSTradestone-Real
|4.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
