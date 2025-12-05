СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / The 1 MD Signal
Akl Keyrouz

The 1 MD Signal

Akl Keyrouz
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
51 (89.47%)
Убыточных трейдов:
6 (10.53%)
Лучший трейд:
4.92 USD
Худший трейд:
-3.03 USD
Общая прибыль:
51.71 USD (536 602 pips)
Общий убыток:
-6.46 USD (55 928 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (23.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.42 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
81.45%
Макс. загрузка депозита:
5.92%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
11.43
Длинных трейдов:
32 (56.14%)
Коротких трейдов:
25 (43.86%)
Профит фактор:
8.00
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.01 USD
Средний убыток:
-1.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.96 USD (3)
Прирост в месяц:
19.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.96 USD (3.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.67% (3.96 USD)
По эквити:
13.60% (19.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 55
US100 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 45
US100 0
EURUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 481K
US100 129
EURUSD -11
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.92 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +23.42 USD
Макс. убыток в серии: -3.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
