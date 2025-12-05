SinaisSeções
Akl Keyrouz

The 1 MD Signal

Akl Keyrouz
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 45%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
51 (89.47%)
Negociações com perda:
6 (10.53%)
Melhor negociação:
4.92 USD
Pior negociação:
-3.03 USD
Lucro bruto:
51.71 USD (536 602 pips)
Perda bruta:
-6.46 USD (55 928 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (23.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.42 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
81.45%
Depósito máximo carregado:
5.92%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
11.43
Negociações longas:
32 (56.14%)
Negociações curtas:
25 (43.86%)
Fator de lucro:
8.00
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
1.01 USD
Perda média:
-1.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.96 USD (3)
Crescimento mensal:
19.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.96 USD (3.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.67% (3.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.60% (19.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 55
US100 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 45
US100 0
EURUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 481K
US100 129
EURUSD -11
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.92 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +23.42 USD
Máxima perda consecutiva: -3.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
Sem comentários
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
