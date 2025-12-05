- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
51 (89.47%)
Negociações com perda:
6 (10.53%)
Melhor negociação:
4.92 USD
Pior negociação:
-3.03 USD
Lucro bruto:
51.71 USD (536 602 pips)
Perda bruta:
-6.46 USD (55 928 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (23.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.42 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
81.45%
Depósito máximo carregado:
5.92%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
11.43
Negociações longas:
32 (56.14%)
Negociações curtas:
25 (43.86%)
Fator de lucro:
8.00
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
1.01 USD
Perda média:
-1.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.96 USD (3)
Crescimento mensal:
19.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.96 USD (3.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.67% (3.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.60% (19.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|55
|US100
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|45
|US100
|0
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|481K
|US100
|129
|EURUSD
|-11
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.92 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +23.42 USD
Máxima perda consecutiva: -3.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real
|0.03 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
FBSTradestone-Real
|4.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
45%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
9
0%
57
89%
81%
8.00
0.79
USD
USD
14%
1:500