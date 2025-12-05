- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
51 (89.47%)
Verlusttrades:
6 (10.53%)
Bester Trade:
4.92 USD
Schlechtester Trade:
-3.03 USD
Bruttoprofit:
51.71 USD (536 602 pips)
Bruttoverlust:
-6.46 USD (55 928 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (23.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.42 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
68.33%
Max deposit load:
5.92%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
11.43
Long-Positionen:
32 (56.14%)
Short-Positionen:
25 (43.86%)
Profit-Faktor:
8.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-3.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.96 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.88%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3.96 USD (3.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.67% (3.96 USD)
Kapital:
13.60% (19.31 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|55
|US100
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|45
|US100
|0
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|481K
|US100
|129
|EURUSD
|-11
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.92 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real
|0.03 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
FBSTradestone-Real
|4.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
45%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
9
0%
57
89%
68%
8.00
0.79
USD
USD
14%
1:500