SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / The 1 MD Signal
Akl Keyrouz

The 1 MD Signal

Akl Keyrouz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 45%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
51 (89.47%)
Verlusttrades:
6 (10.53%)
Bester Trade:
4.92 USD
Schlechtester Trade:
-3.03 USD
Bruttoprofit:
51.71 USD (536 602 pips)
Bruttoverlust:
-6.46 USD (55 928 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (23.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.42 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
68.33%
Max deposit load:
5.92%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
11.43
Long-Positionen:
32 (56.14%)
Short-Positionen:
25 (43.86%)
Profit-Faktor:
8.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-3.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.96 USD (3)
Wachstum pro Monat :
15.88%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3.96 USD (3.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.67% (3.96 USD)
Kapital:
13.60% (19.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 55
US100 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 45
US100 0
EURUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 481K
US100 129
EURUSD -11
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.92 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
The 1 MD Signal
30 USD pro Monat
45%
0
0
USD
145
USD
9
0%
57
89%
68%
8.00
0.79
USD
14%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.