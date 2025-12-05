信号部分
信号 / MetaTrader 5 / The 1 MD Signal
Akl Keyrouz

The 1 MD Signal

Akl Keyrouz
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 45%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
57
盈利交易:
51 (89.47%)
亏损交易:
6 (10.53%)
最好交易:
4.92 USD
最差交易:
-3.03 USD
毛利:
51.71 USD (536 602 pips)
毛利亏损:
-6.46 USD (55 928 pips)
最大连续赢利:
23 (23.42 USD)
最大连续盈利:
23.42 USD (23)
夏普比率:
0.53
交易活动:
81.45%
最大入金加载:
5.92%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
11.43
长期交易:
32 (56.14%)
短期交易:
25 (43.86%)
利润因子:
8.00
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
1.01 USD
平均损失:
-1.08 USD
最大连续失误:
3 (-3.96 USD)
最大连续亏损:
-3.96 USD (3)
每月增长:
19.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.96 USD (3.67%)
相对跌幅:
结余:
3.67% (3.96 USD)
净值:
13.60% (19.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 55
US100 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 45
US100 0
EURUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 481K
US100 129
EURUSD -11
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.92 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +23.42 USD
最大连续亏损: -3.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
没有评论
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
