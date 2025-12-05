- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
51 (89.47%)
亏损交易:
6 (10.53%)
最好交易:
4.92 USD
最差交易:
-3.03 USD
毛利:
51.71 USD (536 602 pips)
毛利亏损:
-6.46 USD (55 928 pips)
最大连续赢利:
23 (23.42 USD)
最大连续盈利:
23.42 USD (23)
夏普比率:
0.53
交易活动:
81.45%
最大入金加载:
5.92%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
11.43
长期交易:
32 (56.14%)
短期交易:
25 (43.86%)
利润因子:
8.00
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
1.01 USD
平均损失:
-1.08 USD
最大连续失误:
3 (-3.96 USD)
最大连续亏损:
-3.96 USD (3)
每月增长:
19.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.96 USD (3.67%)
相对跌幅:
结余:
3.67% (3.96 USD)
净值:
13.60% (19.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|55
|US100
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|45
|US100
|0
|EURUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|481K
|US100
|129
|EURUSD
|-11
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.92 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +23.42 USD
最大连续亏损: -3.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
