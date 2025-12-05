시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / The 1 MD Signal
Akl Keyrouz

The 1 MD Signal

Akl Keyrouz
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 50%
FPMarketsLLC-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
59
이익 거래:
53 (89.83%)
손실 거래:
6 (10.17%)
최고의 거래:
4.92 USD
최악의 거래:
-3.03 USD
총 수익:
56.79 USD (597 366 pips)
총 손실:
-6.46 USD (55 928 pips)
연속 최대 이익:
23 (23.42 USD)
연속 최대 이익:
23.42 USD (23)
샤프 비율:
0.56
거래 활동:
76.19%
최대 입금량:
5.92%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.71
롱(주식매수):
34 (57.63%)
숏(주식차입매도):
25 (42.37%)
수익 요인:
8.79
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
1.07 USD
평균 손실:
-1.08 USD
연속 최대 손실:
3 (-3.96 USD)
연속 최대 손실:
-3.96 USD (3)
월별 성장률:
8.98%
연간 예측:
108.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3.96 USD (3.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.67% (3.96 USD)
자본금별:
13.60% (19.31 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30 57
US100 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 50
US100 0
EURUSD 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 541K
US100 129
EURUSD -11
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.92 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +23.42 USD
연속 최대 손실: -3.96 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.03 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 19:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
The 1 MD Signal
월별 30 USD
50%
0
0
USD
150
USD
10
0%
59
89%
76%
8.79
0.85
USD
14%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.