트레이드:
59
이익 거래:
53 (89.83%)
손실 거래:
6 (10.17%)
최고의 거래:
4.92 USD
최악의 거래:
-3.03 USD
총 수익:
56.79 USD (597 366 pips)
총 손실:
-6.46 USD (55 928 pips)
연속 최대 이익:
23 (23.42 USD)
연속 최대 이익:
23.42 USD (23)
샤프 비율:
0.56
거래 활동:
76.19%
최대 입금량:
5.92%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
12.71
롱(주식매수):
34 (57.63%)
숏(주식차입매도):
25 (42.37%)
수익 요인:
8.79
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
1.07 USD
평균 손실:
-1.08 USD
연속 최대 손실:
3 (-3.96 USD)
연속 최대 손실:
-3.96 USD (3)
월별 성장률:
8.98%
연간 예측:
108.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3.96 USD (3.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.67% (3.96 USD)
자본금별:
13.60% (19.31 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|57
|US100
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|50
|US100
|0
|EURUSD
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|541K
|US100
|129
|EURUSD
|-11
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
50%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
10
0%
59
89%
76%
8.79
0.85
USD
USD
14%
1:500