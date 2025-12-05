SinyallerBölümler
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro

Muhammad Hanapi
0 inceleme
147 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 100%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 273
Kârla kapanan işlemler:
950 (74.62%)
Zararla kapanan işlemler:
323 (25.37%)
En iyi işlem:
871.95 USD
En kötü işlem:
-377.75 USD
Brüt kâr:
46 140.25 USD (923 535 pips)
Brüt zarar:
-11 497.44 USD (230 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (11 158.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 158.50 USD (29)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.50
Alış işlemleri:
1 273 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.01
Beklenen getiri:
27.21 USD
Ortalama kâr:
48.57 USD
Ortalama zarar:
-35.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 235.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 235.50 USD (11)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
9.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 235.50 USD (5.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.74% (2 235.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1273
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 35K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 693K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +871.95 USD
En kötü işlem: -378 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +11 158.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 235.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
CapitalPointTrading-Live29
0.94 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
6.25 × 4
FBS-Real-10
7.17 × 12
Exness-Real18
8.76 × 59
4 daha fazla...
